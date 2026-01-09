AMD lanzará su primera computadora en 2026 y competirá con una marca muy conocida: Ryzen AI Halo se enfrentará cara a cara con la mini computadora DGX Spark de Nvidia

AMD Ryzen AI Halo ofrece 16 núcleos de CPU y 32 hilos para cargas de trabajo de IA.

Integra una NPU junto con núcleos de GPU Radeon para tareas de IA.

Ryzen AI Halo ofrece compatibilidad total con ROCm en plataformas Windows y Linux.

¡Es oficial! AMD confirmó que lanzará su primera computadora en 2026 llamada Ryzen AI Halo, se trata de un sistema construido en torno a su procesador Ryzen AI Max+ 395 con hasta 16 núcleos de CPU Zen 5 y 32 hilos.

La empresa describe el dispositivo como una plataforma de referencia para el desarrollo local de IA, diseñada para ejecutar Windows y Linux con soporte completo para AMD ROCm y compatibilidad con modelos de IA desde el primer día.

Con hasta 128 GB de memoria unificada y una NPU integrada, el dispositivo puede manejar grandes modelos de IA generativa, aunque el rendimiento real dependerá de la intensidad de la carga de trabajo.

Arquitectura de procesamiento y especificaciones básicas

El procesador Ryzen AI Halo utiliza tecnología de proceso de 4 nm con frecuencias de reloj de hasta 5,1 GHz.

Las especificaciones de la caché incluyen 16 MB de L2 y 64 MB de L3, mientras que el TDP configurable oscila entre 45 y 120 W, dependiendo de la configuración del sistema.

El procesador se combina con la tarjeta gráfica Radeon 8060S, que cuenta con 40 núcleos y una frecuencia máxima de 2900 MHz.

La GPU admite múltiples resoluciones de pantalla, incluyendo hasta 7680 x 4320 a 60 Hz, e incluye DisplayPort 2.1 con sincronización adaptativa, una interfaz HDMI 2.1 y metadatos HDR.

Con esta configuración, el dispositivo admite hasta cuatro pantallas simultáneamente.

El sistema admite hasta 128 GB de memoria LPDDR5x 8000 en una interfaz de 256 bits, junto con opciones de arranque NVMe y almacenamiento RAID que admiten RAID0 y RAID1.

Las opciones de conectividad incluyen dos puertos USB4 a 40 Gbps, tres puertos USB 3.2 Gen 2, tres puertos USB 2.0, dieciséis carriles PCIe 4.0 utilizables y funciones inalámbricas.

El sistema admite capacidades avanzadas de IA con una potencia total de hasta 126 TOPS, incluidos 50 TOPS de la NPU integrada.

Las funciones de seguridad incluyen la protección antivirus mejorada de AMD con el bit NX.

Ryzen AI Halo está diseñado para competir directamente con el mini PC DGX Spark de Nvidia, un sistema de IA compacto destinado a cargas de trabajo de IA locales similares.

Ambos sistemas ofrecen un alto rendimiento informático en formatos pequeños y admiten una amplia capacidad de memoria para grandes modelos de IA.

DGX Spark se basa en la arquitectura HGX de Nvidia y en marcos optimizados para CUDA, mientras que Ryzen AI Halo integra una NPU y núcleos GPU Radeon con soporte completo para ROCm.

Este enfoque permite a los desarrolladores ejecutar modelos de IA localmente sin depender de una infraestructura gestionada en la nube.

La capacidad de memoria LPDDR5x de 128 GB y la potencia de cálculo de IA total de 126 TOPS de Halo tienen como objetivo igualar o superar el rendimiento del mini PC DGX Spark, ofreciendo una alternativa para las instituciones que buscan experimentar con la IA a nivel local.

Sin embargo, el mini PC DGX Spark de Nvidia ya cuenta con referencias establecidas y un ecosistema maduro, mientras que Ryzen AI Halo tendrá que demostrar un rendimiento comparable o superior en flujos de trabajo de IA del mundo real.

