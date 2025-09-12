Acer presenta la computadora portátil Travelmate X4 14 AI superligera con pantalla OLED y conectividad Wi-Fi 7

Acer TravelMate X4 14 AI presentado en la IFA 2025 con procesadores Intel Core Ultra

Pesa 1,27 kg, ofrece hasta 32 GB de memoria, 1 TB de almacenamiento y opción de pantalla OLED

Cuenta con Wi-Fi 7, puertos Thunderbolt 4 y batería de 65 Wh con una autonomía de 12 horas

IFA 2025 le dio la bienvenido a la nueva serie de productos de Acer, entre los que destaca la TravelMate X4 14 AI, una laptop legera con Windows 11 Pro dirigida a pequeñas y medianas empresas.

La PC Copilot+ (modelo TMX414-51) cuenta con procesadores Intel Core Ultra Series 2, con opciones que van hasta el Core Ultra 7 258V, y puede alcanzar hasta 115 TOPS de rendimiento general.

Los gráficos provienen de Intel Arc integrado, con configuraciones que incluyen Arc 130V y Arc 140V.

Hardware avanzado y procesadores modernos

"A medida que la IA se vuelve cada vez más importante en los flujos de trabajo empresariales modernos, las pequeñas y medianas empresas necesitan dispositivos que integren herramientas inteligentes, seguridad robusta y movilidad", dijo James Lin, Gerente General de Notebooks en Acer.

"La TravelMate X14 AI fue diseñada para ofrecer exactamente eso, impulsada por los más recientes procesadores Intel Core Ultra y las experiencias Copilot+ PC, brindando a los profesionales una solución ligera pero resistente, creada para acelerar la productividad y la colaboración desde cualquier lugar".

La laptop empresarial pesa 1.27 kg y mide 15.9 mm de grosor. Cumple con los estándares de prueba MIL-STD 810H, que abarcan vibración, humedad y temperaturas extremas.

El sistema está disponible con hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento PCIe Gen4 SSD.

La pantalla de 14 pulgadas se ofrece en dos versiones:

IPS WUXGA, con frecuencia de actualización de 120 Hz y cobertura del 100% sRGB.

OLED WUXGA, con frecuencia de 120 Hz, brillo máximo de 500 nits, cobertura del 100% DCI-P3 y certificación VESA DisplayHDR True Black 500.

Ambos paneles usan una relación de aspecto 16:10. Se incluye una webcam FHD con soporte IR y obturador integrado para privacidad.

Acer también integró UserSensing 2.0, que atenúa y bloquea la pantalla cuando el usuario se aleja. Otras funciones de seguridad incluyen un TPM discreto, Acer ProShield Plus y compatibilidad con candado Kensington Nano. La laptop también cumple con las certificaciones TCO y EPEAT.

Mark Linton, Vicepresidente de Windows + Devices en Microsoft, comentó:

"La Acer TravelMate X14 AI demuestra lo que es posible cuando el hardware avanzado y los procesadores modernos trabajan en conjunto. Con un rendimiento poderoso, seguridad mejorada y experiencias únicas de IA, es una elección ideal para los profesionales actuales que buscan actualizarse a una PC que prioriza la portabilidad y el desempeño".

En cuanto a conectividad, incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dos puertos Thunderbolt 4, dos puertos USB-A, HDMI 2.1, una entrada de audio y un puerto Gigabit Ethernet.

La batería de 65Wh admite carga rápida y ofrece hasta 12 horas de uso, de acuerdo con las pruebas MobileMark 2025.

El equipo también integra Acer PurifiedView 2.0 para videollamadas mejoradas, junto con PurifiedVoice 2.0, bocinas DTS:X Ultra Audio y un arreglo de tres micrófonos.

Aún no hay información sobre precio ni disponibilidad, pero se espera que se revele pronto.

Acer TravelMate X4 14 AI | Boost SMB with AI Performance | Acer - YouTube Watch On