Acaba de salir al mercado la laptop con Linux más ligera de la historia, y le hace competencia al MacBook Air en cuanto a duración de la batería

El Lemur Pro renovado ofrece componentes internos más potentes y una mejora significativa en la duración de la batería para sus usuarios de Linux

Esta computadora portátil de clase ultraportátil ofrece dos tamaños de pantalla y hasta 18 horas de duración de la batería, suficiente para "varios días"

Los usuarios también pueden optar por prescindir de la conectividad Wi-Fi y Bluetooth, además de una cámara web y un micrófono opcionales

System 76, una empresa con sede en Denver, Colorado, que se dedica a la venta de sistemas con Linux preinstalado, ha renovado su modelo Lemur Pro 2020, ofreciendo importantes mejoras internas, múltiples opciones de pantalla y una duración de batería comparable a la de una MacBook Air.

Con un peso de poco menos de 1 kg para la versión de 14 pulgadas y de 1,34 kg para la de 16 pulgadas, también es la computadora portátil con Linux como sistema operativo principal más ligera del mercado en el formato de 14 pulgadas, a pesar de contar con una batería con una autonomía nominal de 18 horas entre ciclos.

Esto la coloca en la misma categoría de peso que la LG Gram de 14 pulgadas y la línea Fujitsu LifeBook de 13,3 pulgadas, a pesar de que ofrece componentes internos considerablemente más potentes que cualquiera de esos modelos.

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Batería con autonomía de varios días en una laptop con Linux

El Lemur Pro tiene un precio elevado, a partir de 1,999 dólares en su sitio web antes de aplicar un descuento de 76 dólares, pero es fácil entender por qué el fabricante lo ha fijado cerca de los 2,000 dólares.

La computadora portátil ofrece 32 GB de memoria RAM LPDDR5X no ampliable por el usuario, una configuración base con un SSD de 1 TB, WiFi 7, Bluetooth 5.4 y la opción de elegir entre una CPU Intel Core Ultra 5 325 o una X7 358H. El primero es un procesador de 8 núcleos, mientras que el segundo es un procesador de 16 núcleos considerablemente más potente, que constituye una parte crucial de su línea Panther Lake, enfocada en el rendimiento.

Los usuarios pueden mejorar aún más el equipo al ampliar su almacenamiento a 4T a través del configurador integrado en el sitio web y elegir si desean WiFi, Bluetooth, una cámara web o un micrófono.

System76 afirma que la Lemur Pro está dirigida a estudiantes, viajeros frecuentes, nómadas digitales, desarrolladores, ingenieros y profesionales de TI, por mencionar algunos, y que algunos tal vez prefieran una computadora aislada físicamente (air-gapped), mientras que otros podrían no necesitar una cámara web o un micrófono, o incluso considerar que ambos representan un riesgo de seguridad.

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Los compradores potenciales también pueden elegir entre una pantalla FHD+ de 14' y una pantalla QHD+ de 16', aunque la computadora portátil sigue ofreciendo hasta 18 horas de duración de la batería en ambas configuraciones.

Se dice que el propio MacBook Air de Apple también ofrece hasta 18 horas de reproducción de video y 15 horas de navegación web inalámbrica, lo que lo sitúa en el mismo rango de autonomía que el Lemur Pro basado en Linux. En nuestra reseña, constatamos que esta afirmación se cumple en gran medida, con 15.5 horas de duración de la batería al navegar por la web.

Carl Richell, fundador y director ejecutivo de System76, elogió la computadora portátil y señaló que los chips Panther Lake de Intel fueron una parte crucial de la renovación del Lemur Pro.

Aunque no ha habido ninguna reseña independiente que confirme las afirmaciones sobre la duración de la batería del Lemur Pro, si estas se cumplen, el MacBook Air M5 podría tener un competidor serio y poderoso que le dispute una parte de su público de desarrolladores y profesionales de TI, justo cuando Apple ha decidido aumentar los precios de manera generalizada, lo que crea una tormenta perfecta, incluso a pesar de que viene con el doble de memoria RAM de serie.

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