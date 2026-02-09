La guerra de los megapíxeles llegó a su punto máximo: el Xiaomi 18 Pro apostaría por dos cámaras de 200 MP
Oppo y otros también podrían tener planes duales de 200 MP
- Según se informa, el Xiaomi 18 Pro contará con dos cámaras de 200 MP.
- Las filtraciones anteriores sugieren que los próximos teléfonos de Oppo, Vivo y Honor también podrían tenerlo.
- Los megapíxeles no lo son todo, pero podrían marcar una gran diferencia en las fotos con zoom.
Quizás pensabas que la guerra de los megapíxeles había terminado, ya que los teléfonos ya no compiten por superar a los demás en megapíxeles, ya que aspectos como la duración de la batería y la inteligencia artificial han cobrado mayor importancia. Pero parece que, al menos entre las marcas chinas, la guerra de los megapíxeles podría haber vuelto, aunque de una forma ligeramente diferente.
En lugar de intentar incluir en un solo sensor más megapíxeles que nunca, ahora se rumorea que varias marcas equiparán sus próximos teléfonos con múltiples cámaras de 200 MP.
A modo de referencia, algunos teléfonos, como el Samsung Galaxy S25 Ultra, ya cuentan con un sensor de 200 MP, pero solo uno; aún no hemos visto ninguno con dos.
Sin embargo, según una nueva afirmación de Digital Chat Station (a través de GSMArena), un próximo teléfono, que se cree que será el Xiaomi 18 Pro, tendrá dos cámaras de 200 MP y una pantalla de 6,3 pulgadas. A modo de comparación, el Xiaomi 17 Pro también tiene una pantalla de 6,3 pulgadas, pero sus tres cámaras traseras son de 50 MP.
Varios modelos con muchos megapíxeles
Y esta no es la primera vez que oímos hablar de un teléfono con dos cámaras de 200 MP, ya que la misma fuente (a través de GizmoChina) ha afirmado anteriormente que tanto el Oppo Find X9 Ultra como el Vivo X300 Ultra tendrán dos cámaras de 200 MP. Leaker Fixed Focus Digital también ha sugerido (de nuevo a través de GizmoChina) que el próximo Honor Magic 8 Ultra también podría tener dos cámaras de 200 MP.
Así que parece que 2026 podría ser el año de los teléfonos con doble cámara de 200 MP. Pero esto podría ser algo más que un simple truco o una especificación para la caja, ya que un mayor número de megapíxeles permite obtener imágenes más detalladas y nítidas.
Podría decirse que 200 MP es más de lo que se necesita, especialmente si se van a ver las fotos principalmente en el teléfono. Pero todos esos megapíxeles también permiten recortar las imágenes sin perder demasiado detalle, lo que a su vez significa que se puede obtener algo parecido a un zoom de calidad óptica, simplemente recortando el sensor, al igual que hacen los últimos iPhone con su modo de zoom 2x.
Es probable que uno de estos sensores de 200 MP se utilice para la cámara principal, y si el otro se utiliza para el teleobjetivo, eso podría permitir varios niveles de zoom diferentes. Por ejemplo, podría ofrecer un zoom óptico de 3x y luego un zoom de recorte del sensor de 5x, y podría ir aún más lejos con múltiples niveles de recorte.
Por supuesto, esto es solo una especulación, ya que aún está por ver qué enfoque adoptarán Xiaomi y estas otras marcas, si es que llegan a tener varias cámaras de 200 MP, pero sin duda esta supuesta mejora tiene mucho potencial.
