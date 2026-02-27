El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition se lanza mañana a nivel mundial con un nuevo nombre

El Xiaomi 17 Ultra Leica Edition se llamará «Leica Leitzphone powered by Xiaomi» fuera de China.

Este teléfono tiene un anillo de zoom mecánico para la cámara.

Saldrá a la venta el 28 de febrero.

A finales del año pasado, Xiaomi presentó uno de los teléfonos más interesantes que hemos visto en mucho tiempo, y no, no nos referimos al Xiaomi 17 Pro y al Xiaomi 17 Pro Max, que cuentan con una segunda pantalla. Nos referimos al Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, que solo tiene una pantalla, pero incluye un anillo de zoom mecánico para la cámara, que también se puede utilizar para ajustar el enfoque o la exposición.

Ese lanzamiento fue solo para China, pero el teléfono está a punto de salir al mercado mundial, y Xiaomi acaba de confirmar que lo hará con un nuevo nombre.

En una publicación en su cuenta española de X (a través de Phandroid), la compañía ha revelado que el Xiaomi 17 Ultra Leica Edition se venderá fuera de China como Leica Leitzphone con tecnología Xiaomi, y ha añadido, según la traducción de la IA, que este teléfono «lleva la fotografía móvil un paso más allá».

Inspirado en el siglo de luz y sombra de Leica y forjado tras cuatro años de colaboración, el Leica Leitzphone impulsado por Xiaomi lleva la fotografía móvil un paso más allá.Conéctate al Lanzamiento Xiaomi para presenciar el nacimiento de una nueva leyenda.28 de febrero ·… pic.twitter.com/Ok3ppbUzLeFebruary 26, 2026

Un diseño modificado, pero el anillo de la cámara permanece intacto

Según las imágenes filtradas compartidas por @Frankforphones, parece que este cambio de nombre irá acompañado de algunos ajustes en el diseño, ya que esta versión parece abandonar la parte trasera bicolor de la versión china y girar el logotipo de Leica 90 grados.

Sin embargo, el anillo de zoom mecánico, que es su característica más interesante, parece seguir presente, y esperamos que las especificaciones también sean similares.

A modo de referencia, el modelo chino tiene un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, hasta 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento, una pantalla de 6,9 pulgadas y 120 Hz, una batería de 6800 mAh con carga de 90 W, una cámara gran angular de 50 MP, una ultra gran angular de 50 MP y una cámara periscopio de 200 MP que se puede controlar con ese anillo de zoom.

Pronto sabremos si hay diferencias en las especificaciones del modelo global, ya que Xiaomi lo presentará mañana (28 de febrero) en el MWC 2026 de Barcelona.

