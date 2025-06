WhatsApp por fin tiene anuncios

Aparecerán en la pestaña Actualizaciones, integrados con Estados y Canales

Los chats normales no se verán afectados por los anuncios y seguirán siendo privados.

¡Es oficial! La actualización más reciente de WhatsApp viene con anuncios en la plataforma. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Mi reacción inicial ante esta noticia fue el temor a que las conversaciones con mis amigos se diluyeran con ventanas emergentes como las que se ven en Messenger (otro servicio de mensajería propiedad de Meta). Afortunadamente, sin embargo, parece que WhatsApp mantiene sus anuncios bloqueados dentro de su pestaña Actualizaciones. Al menos por ahora.

En la pestaña Actualizaciones, verás que tanto los canales como los estados están recibiendo el tratamiento publicitario. Los canales son grupos dedicados a los que puedes unirte, con anfitriones que te envían mensajes y actualizaciones. Son muy populares entre equipos de fútbol, personas influyentes y medios de comunicación (de hecho, en TechRadar tenemos uno al que puedes unirte).

Los anuncios vienen en forma de nuevos Canales Promocionados, que pronto empezarán a aparecer cuando busques en el directorio. Se te recomendarán en función de lo que WhatsApp crea que te puede interesar, suponiendo que el canal esté pagando por promocionarse.

Los canales te dan acceso directo a los contenidos y a divertidos extras como las encuestas. (Image credit: Future / Apple / WhatsApp)

Los estados (básicamente WhatsApp Stories) son formas de compartir actualizaciones rápidas y momentos destacados con amigos y familiares. Ahora, los anuncios también aparecerán en forma de estados y se promocionarán en función de tus intereses.

Además de estos cambios, WhatsApp añade suscripciones a canales. No se trata de anuncios, sino de otra (y en mi opinión mejor) forma de monetizar WhatsApp.

Mediante el pago de una cuota mensual puedes apoyar a tu canal favorito y obtener actualizaciones exclusivas a cambio - un poco como lo haces a través de servicios de terceros como Patreon o boletines premium.

Muy bien WhatsApp, tienes mi atención

No me voy a deshacer de WhatsApp, y lo sé (Image credit: Shutterstock)

Después de analizar los cambios, en general estoy menos preocupado que cuando me enteré del anuncio.

Rara vez utilizo la pestaña Actualizaciones, y como explica la entrada del blog de WhatsApp "si sólo utilizas WhatsApp para chatear con amigos y seres queridos no hay ningún cambio en tu experiencia".

Más abajo, añade que estos anuncios tampoco afectarán a tu privacidad. "Tus mensajes personales, llamadas y estados permanecen encriptados de extremo a extremo, lo que significa que nadie (ni siquiera nosotros) puede verlos u oírlos".

Meta explica que los anuncios de estados y canales se basarán en la información limitada que sí recopila, como de dónde eres, el idioma en el que está configurada tu aplicación, los canales que ya sigues y cómo interactúas con los anuncios que se te muestran.

Si tu WhatsApp forma parte de tu Centro de Metacuentas, también basará sus datos en la información de tus otras cuentas.

En realidad se trata de insistir en que nuestros datos de chat están tan seguros como siempre, y que los chats no actualizados no se modificarán.

¿Debería cambiar a Mensajes de Google? (Image credit: Google)

Me parece el comienzo de una pendiente resbaladiza, pero como el resto de los 3.000 millones de usuarios activos mensuales de WhatsApp -cifra que la convierte en la mayor plataforma de mensajería del mundo- sé que no puedo abandonarla.

No sólo porque no quiero perder los chats y contactos que ya tengo a través de la aplicación (migrar a todo el mundo a un servicio diferente sería una tarea de Sísifo), sino también porque, como alguien que viaja mucho, es una excelente plataforma independiente del país que me ha permitido hacer reservas en restaurantes, reservar taxis y llamar a una empresa de reparación de coches cuando no habría podido hacerlo de otra manera.

Así que por ahora me quedo con WhatsApp, pero también estoy empezando a buscar un nuevo servicio, e incluso me estoy planteando volver a los mensajes de texto clásicos o a Google Messages de Android, que ha recibido bastantes mejoras en los últimos años.

Incluso si las cosas empeoran, tampoco estoy seguro de poder dejarlo, pero lo mejor que puedo hacer es intentarlo.