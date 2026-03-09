Vivo presenta el teléfono con cámara más potente hasta la fecha, con un teleobjetivo de 400mm como accesorio, pero ¿se trata solo de un truco publicitario?

Vivo presentó su nuevo teléfono X300 Ultra en el MWC

El dispositivo incluye un teleobjetivo de 400 mm como accesorio

Pero el Oppo Find X9 Ultra, cuya información se filtró, podría convertirse pronto en un fuerte rival

¿Cuál es el smartphone que viene a tu mente cuando se habla de los mejores dispositivos con cámara? Sin duda, la respuesta de muchos se van a algo como el iPhone 17 Pro Max de Apple o el Samsung Galaxy S25 Ultra, sin embargo el vivo X300 Ultra podría romper esquemas en este segmento.

Presentado en el Mobile World Congress 2026, Vivo asegura que este dispositivo está equipado con un lente de 200 megapíxeles, igualando al del modelo del año pasado, el Vivo X200 Ultra. Pero lo que realmente llama la atención es el Telephoto Extender Gen2 Ultra de 400 mm equivalentes, un accesorio opcional. Se trata de un lente acoplable fabricado por Zeiss que añade una potente capacidad de zoom al teléfono.

Esto debería ofrecer una potencia impresionante para la fotografía a larga distancia, especialmente tratándose de un smartphone. Con un poco de recorte digital, incluso podría funcionar aparentemente como un superteleobjetivo de 1600 mm, aunque con ciertas concesiones en la calidad de imagen.

La desventaja más evidente es la portabilidad: no es precisamente algo que puedas guardar cómodamente en el bolsillo cuando el lente está colocado. Además, el procesamiento de imagen es algo que habrá que ver en acción antes de emitir un juicio definitivo, ya que este sistema realmente está llevando la fotografía móvil al límite.

Vivo ha sido bastante reservado con las especificaciones del X300 Ultra, por lo que todavía queda mucho por descubrir sobre lo que podría ofrecer. Pero si eres un entusiasta de la fotografía con smartphone y buscas un zoom de alto nivel sin tener que recurrir a una de las mejores cámaras DSLR, Vivo quiere captar tu atención.

Además del Telephoto Extender Gen2 Ultra, Vivo también presentó una Camera Cage “de nivel profesional” para sostener su nuevo teléfono. Este accesorio está diseñado para complementar la grabación de video y pone al alcance del usuario una serie de monturas tipo cold shoe y puertos de liberación rápida, según la compañía. Incluye dos empuñaduras para mayor estabilidad, botones físicos para el disparo y el ajuste de zoom, e incluso un ventilador de enfriamiento activo para mantener el dispositivo funcionando de manera óptima. La Camera Cage también es compatible con el extensor de lente de Vivo.

Estos lanzamientos sugieren que Vivo busca atraer al mercado profesional, o al menos a usuarios cercanos a ese nivel con grandes aspiraciones. Este tipo de configuración está más allá de lo que la mayoría de los consumidores casuales necesitará, pero podría ser exactamente lo que buscan fotógrafos y videógrafos.

Un accesorio inédito

Aunque estos avances del MWC ya se han hecho públicos, una filtración de Weibo sugiere que Vivo podría tener algo más bajo la manga.

Según la filtración de Digital Chat Station en la red social china (vía Gizmochina), el X300 Ultra de Vivo vendrá con una pantalla de 6,82 pulgadas equipada con una resolución 2K y una frecuencia de actualización dinámica de 120 Hz. Esta pantalla contará con biseles muy delgados y esquinas redondeadas, mientras que la batería del Ultra será ligeramente más grande que la del X300 Pro.

Además, Digital Chat Station aludió a un «teleconvertidor» aún no revelado. Curiosamente, añadieron la frase «Es más adecuado para los aficionados a la fotografía en general». Esto sugiere que este accesorio tendrá más usos que el complemento Telephoto Extender Gen2 Ultra, que es muy específico. Sin embargo, tendremos que esperar a tener más información al respecto.

Mientras tanto, parece que cada día surgen nuevos rivales. El Xiaomi 17 Ultra ha llegado recientemente con una impresionante configuración de cámara, y ahora el Oppo Find X9 Ultra ha entrado en escena con un lanzamiento mundial sorpresa y un sensor teleobjetivo periscopio de 200 MP que podría combinar un gran tamaño de sensor de 1/1,28 pulgadas y una apertura de f/2,2. Sería una combinación bastante buena, y podría darle unas credenciales sólidas para el safari, aunque no al nivel del accesorio teleobjetivo equivalente a 400 mm de Vivo.

Vivo afirma que el X300 Ultra se lanzará a finales de este año y será su primer teléfono Ultra disponible a escala mundial fuera de China. Sin embargo, teniendo en cuenta los lanzamientos anteriores de Vivo, es poco probable que se comercialice en Estados Unidos, y su disponibilidad en Europa también es incierta. Tampoco se sabe aún nada sobre el precio ni la fecha exacta de lanzamiento, así que permanezcan atentos para obtener más información al respecto.

