Virgin Mobile México apuesta por un modelo Digital First para simplificar la experiencia móvil
Claridad, felixibilidad y control total" para los usuarios, asegura Santiago Gómez, Country Manager de Beyond ONE en México
Virgin Mobile anunció la consolidación de su enfoque digital first en México, una evolución estratégica que reemplaza gradualmente el modelo tradicional basado en centros de atención físicos por una experiencia digital integral. La compañía plantea que los usuarios podrán activar, gestionar y recargar su servicio de forma más rápida e intuitiva, sin filas ni traslados, manteniendo siempre la opción de atención humana cuando sea necesaria.
Qué cambia para los usuarios
La transición se completará durante el primer trimestre del año y no implicará cambios en el servicio de los clientes actuales; la continuidad está garantizada. Virgin Mobile reinvertirá los recursos liberados por el cierre de canales físicos en mejorar la experiencia del cliente, robustecer sistemas de soporte y elevar los estándares de seguridad y transparencia.
Pilares de la visión Digital First
La estrategia se apoya en cinco principios clave: confianza desde el diseño, con procesos digitales más claros y seguros; inducción intuitiva, para activaciones guiadas y rápidas; transparencia total, con planes y precios visibles; simplicidad digital con respaldo humano, donde la tecnología facilita pero no sustituye la atención; y continuidad diaria, que mantiene puntos físicos de recarga en supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias.
Continuidad y accesibilidad
Aunque la atención comercial se traslada al entorno digital, Virgin Mobile asegura que los usuarios seguirán contando con opciones físicas para recargas y con canales oficiales de autoservicio a través de la app y el sitio web. La compañía enfatiza que la medida responde a un cambio estructural en el comportamiento del consumidor y al crecimiento sostenido de los canales digitales.
Comunicación y próximos pasos
Bajo el concepto Cerca de ti, la marca busca redefinir la relación con la conectividad móvil ofreciendo trámites más fluidos, mayor claridad y control desde la palma de la mano. Virgin Mobile comunicará la transición de forma progresiva y transparente a través de sus canales oficiales, invitando a los usuarios a consultar la app, el sitio web y sus redes sociales para actualizaciones y soporte.
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.