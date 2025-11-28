Sony acaba de lanzar el sensor para teléfonos inteligentes de 200 MP "más grande del mundo". Estos son los teléfonos que podrían incorporarlo

Sony ha presentado un nuevo sensor de 200 MP para cámaras de teléfonos inteligentes.

Con un tamaño de 1/1,12 pulgadas, se trata, según se informa, del sensor para teléfonos inteligentes de 200 MP más grande del mundo.

Es probable que los primeros en utilizarlo sean los teléfonos de Oppo y Vivo.

Sony acaba de presentar el sensor para cámaras de teléfonos inteligentes LYTIA LYT-901 de 200 MP, que con un tamaño de 1/1,12 pulgadas es, según se informa, el sensor de 200 MP más grande del mundo.

Decimos «según se informa» porque el comunicado de prensa de Sony no parece hacer tal afirmación, pero el reputado filtrador @sondesix sí lo ha hecho en X.

En cualquier caso, se trata de un sensor grande, y sus especificaciones incluyen píxeles de 0,7 µm, zoom de hasta 4x (mediante recorte en el sensor) y, como la mayoría de los dispositivos actuales, también incorpora IA para acelerar el procesamiento y ofrecer una reproducción superior de los detalles en imágenes y videos.

Sony introduces the new LYTIA LYT-901 image sensor, its first camera sensor with a 200 MP resolution.It is currently the world's largest 200 MP sensor, with a 1/1.12" size.LYT-901 specs:• 0.7 µm pixel size• Quad Quad Bayer Coding (QQBC) + AI learning-based remosaicing•… pic.twitter.com/aWnjRTv3EONovember 27, 2025

Vivo y Oppo podrían ser los primeros en la fila

Parece una cámara impresionante, pero la gran pregunta ahora es: ¿qué teléfonos la incorporarán?

Por el momento no hay nada confirmado al respecto, pero @sondesix afirma que tanto el Vivo X300 Ultra como el Oppo Find X9 Ultra utilizarán este sensor.

También hemos oído decir al reputado filtrador @UniverseIce que los teléfonos de Xiaomi y Honor podrían equiparlo. No nombran modelos concretos, pero esperamos que se limite a los teléfonos de gama alta, por lo que quizá, por ejemplo, el Xiaomi 17 Pro Max, aunque las filtraciones no han mencionado que tenga este sensor, así que no hay que darlo por hecho.

Good News:Sony has officially launched its new 200MP sensor LYTIA 901 featuring a 1/1.12" large format, 0.7 µm pixels, the Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) array, and flagship-grade technologies such as DCG-HDR, Fine 12-bit ADC, and HF-HDR. At the same time, OmniVision has… pic.twitter.com/zD41tTqy9RNovember 27, 2025

En cualquier caso, parece que las marcas chinas serán las principales fabricantes en adoptar este nuevo sensor de Sony, y @UniverseIce añade que Samsung no lo utilizará, al menos no a corto plazo. Así que no esperes verlo en el Samsung Galaxy S26 Ultra ni siquiera en el Samsung Galaxy S27 Ultra.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

También dudamos que ningún iPhone incorpore este sensor, ya que, por alguna razón, Apple parece preferir opciones con menos megapíxeles.

Probablemente veremos de lo que es capaz esta cámara en marzo, ya que es cuando se rumorea que se lanzará el Vivo X300 Ultra, aunque inicialmente probablemente solo en China. Luego, en abril, es posible que veamos el Oppo Find X9 Ultra equipado con él.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.