Smartphones chinos de alta gama tienen una excelente relación calidad-precio, pero dejarán de ser baratos y te decimos por qué

Hecho en China: tres palabras tan omnipresentes como controvertidas. Si hoy en día eliges cualquier producto fabricado en serie (ya sea ropa, juguetes o productos tecnológicos), es muy probable que encuentres esta frase impresa en una etiqueta o en la parte inferior de un plástico.

En el mundo de los smartphones, los dispositivos fabricados por marcas chinas han sido considerados durante mucho tiempo como una curiosidad: teléfonos menos conocidos con especificaciones impresionantes que a menudo no están disponibles en los mercados occidentales.

Sin embargo, aunque todavía es muy difícil conseguir un teléfono chino en EUA, empresas como Xiaomi y Oppo han logrado ingresar o regresar a las escenas locales de teléfonos inteligentes en el Reino Unido, Australia, Europa y América Latina.

Oppo, por ejemplo, regresó recientemente al Reino Unido con el Oppo Find X8 Pro , un dispositivo enormemente impresionante que rivaliza con el Samsung Galaxy S24 Ultra y el iPhone 16 Pro con su deslumbrante pantalla y sus excepcionales capacidades fotográficas.

Xiaomi también ofrece una amplia gama de dispositivos de alta gama; nuestra lista de los mejores teléfonos Xiaomi está actualmente limitada por el Xiaomi 14 Ultra, que hace honor a su nombre con un ridículo sistema de cuatro cámaras centrado en un sensor de 1 pulgada.

Al comienzo del boom de los smartphones chinos, las fuentes de inspiración para estos dispositivos de alta especificación eran obvias. Fabricantes como Huawei y OnePlus solían producir –¿cómo decirlo?– versiones cariñosas de los buques insignia más populares.

Por ejemplo, el Huawei Mate 20 Pro , lanzado en 2018, tomó señales de diseño y software del iPhone XS , mientras que el OnePlus 8T de 2020 compartió un parecido asombroso con el Samsung Galaxy S20.

Esto resultó ser una práctica comercial sostenible y lucrativa, ya que estas marcas chinas en general lograron superar a la competencia por márgenes bastante significativos, ofreciendo a los consumidores productos que rivalizaban con el iPhone y Samsung a precios más accesibles. En su mayor parte, esta opinión sigue siendo válida para los modelos de gama media que ofrecen estas empresas.

Sin embargo, tras el cambio de la industria de los teléfonos inteligentes hacia familias insignia escalonadas, parece haber una prioridad diferente en mente para los fabricantes de móviles chinos de alta gama: superar a la competencia occidental.

El Xiaomi 14 Ultra, por ejemplo, se vende a $28,500 pesos en México (a través de Amaaozn), eso es incluso más que el teléfono celular más caro disponible a nivel mundial, el Samsung Galaxy S24 Ultra, cuyo precio inicial en México, lo puedes hallar, dependiendo de algunas tiendas y promociones, desde $19,499 pesos.

Y aunque otras marcas no están yendo tan lejos como Xiaomi, teléfonos como el Oppo Find X8 Pro ($24,899 pesos) y el Honor Magic 6 Pro ($28,999) aún se acercan o superan el precio de los buques insignia premium de Apple, Google y Samsung.

Ten en cuenta también que aún no hemos visto el rumoreado Oppo Find X8 Ultra Surface, que sin duda tendrá un precio aún más alto que su contraparte Pro.

De manera similar, si bien el OnePlus 12 disponible globalmente supera al iPhone 16, Samsung Galaxy S24 y Google Pixel 9 en muchos frentes de especificaciones, también los iguala a todos en precio a casi $16,500 pesos; mientras tanto, el OnePlus 11 del año pasado fue notablemente más barato, a casi $15,000.

Esto quiere decir que el modus operandi de los principales rivales chinos ha cambiado: donde antes estas compañías buscaban ofrecer un rendimiento comparable a precios más baratos, ahora se centran en ofrecer un mejor rendimiento a precios más altos.

Por supuesto, marcas como Xiaomi, OnePlus y Honor tienen todo el derecho de cambiar sus estrategias de esa manera; después de todo, están produciendo dispositivos de alta calidad. Pero el hecho es que, desde la perspectiva del consumidor, los días de conseguir un teléfono de gama alta por un precio de gama media podrían estar llegando a su fin.

Entonces, si estás buscando un teléfono potente, no te importa usar Android y no eres particularmente leal a una marca importante, puede ser una buena idea comprar un teléfono chino de alta potencia antes de que los descuentos de facto desaparezcan por completo.

Si desea obtener más información sobre los últimos teléfonos inteligentes de todo el mundo (incluido el Huawei Mate XT plegable en tres dimensiones ), consulte nuestra cobertura de teléfonos . Y si desea obtener consejos específicos sobre los mejores teléfonos chinos, le ofrecemos nuestras listas de los mejores teléfonos Xiaomi, los mejores teléfonos Honor y los mejores teléfonos OnePlus .

You might also like