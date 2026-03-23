Según se informa, Amazon está trabajando en el desarrollo de un nuevo teléfono, ya que la última vez salió tan bien

Según se informa, Amazon tiene planes para lanzar otro teléfono inteligente

El Fire Phone original salió al mercado en 2014

Se dice que la inteligencia artificial y las compras serán elementos centrales del nuevo dispositivo

¿Recuerdas el smartphone de Amazon? Es comprensible que no, pues el Amazon Fire Phone salió al mercado en junio de 2014 y solo duró aproximadamente un año antes de que se detuviera su producción y se suspendieran las ventas. Pues bien, parece que Amazon quiere volver a intentarlo en el mercado de los teléfonos inteligentes.

Según Reuters, Amazon está desarrollando un dispositivo con el nombre en clave «Transformer», aunque las fuentes internas que hablaron con Reuters no aclararon cuándo podría salir al mercado este teléfono ni cuánto costaría.

Se dice que uno de los principales enfoques del dispositivo es la inteligencia artificial, como era de esperarse dado que Amazon lanzó recientemente su chatbot de IA mejorado, Alexa+. También se dice que los servicios de compras serán fundamentales en el teléfono, lo cual tampoco es una sorpresa.

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Al parecer, el proyecto está impulsado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su deseo de crear un dispositivo digital multifuncional y controlado por voz que no desentonaría en Star Trek, y parece que los ejecutivos de Amazon creen que pueden tener éxito en esta segunda oportunidad.

¿Un segundo dispositivo minimalista?

Al parecer, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, sigue interesado en lanzar un teléfono (Image credit: Getty / Mandel Ngan)

Según el informe, todos los servicios de Prime, incluidos Prime Music y Prime Video, estarían estrechamente integrados en el teléfono. También hay indicios de que la inteligencia artificial incorporada podría reducir en parte la dependencia de aplicaciones específicas y de una tienda de aplicaciones tradicional.

Aún no sabemos mucho más sobre el dispositivo, pero el informe de Reuters sugiere que, en esta etapa, no hay garantía de que el teléfono se lance al mercado. Al parecer, se está desarrollando activamente, pero mucho depende de la estrategia futura y del desempeño financiero.

Otro dato interesante sugiere que el nuevo teléfono se ha inspirado en el minimalista Light Phone, lo que podría darnos una idea de la dirección en la que Amazon está pensando ir. Quizás este sea más un dispositivo secundario que un teléfono principal.

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Por supuesto, Amazon ya fabrica algunas tabletas baratas y atractivas, los lectores electrónicos Kindle y múltiples altavoces inteligentes. No es un completo novato en el mundo del hardware, pero enfrentarse a Apple, Google y Samsung es una tarea difícil incluso para una empresa del tamaño de Amazon.

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