Samsung incorpora AirDrop a más dispositivos Galaxy, pero los usuarios dicen que hay un gran inconveniente

Parece que Samsung va a incorporar AirDrop a los dispositivos Galaxy más antiguos

Esto se produce tras la llegada de AirDrop a la serie Samsung Galaxy S26

Esta función permite a los usuarios de Android compartir archivos con dispositivos iOS

Apple es conocida por bloquear funciones clave de su sistema operativo iOS e impedir que se extiendan a dispositivos de la competencia, pero recientemente han comenzado a aparecer algunas grietas. Aunque esto podría facilitar el intercambio de archivos para ciertos usuarios de Android, hay un inconveniente importante que hay que tener en cuenta.

En primer lugar, Google anunció que había logrado que la función de intercambio AirDrop de Apple funcionara en Android. Luego, a principios de marzo, se dio a conocer la noticia de que Samsung iba a añadir compatibilidad con AirDrop a su serie Galaxy S26. Ahora, esto se ha extendido a más dispositivos de Samsung, incluyendo el Galaxy Z Fold 7, el Galaxy S22, el Galaxy S23, el Galaxy S24 y el Galaxy S25.

Por si no lo sabías, la herramienta AirDrop de Apple te permite compartir archivos de forma rápida y segura entre dos dispositivos de Apple. Puedes compartir de un iPhone a otro, entre un iPad y una Mac, o cualquier combinación de estos. No hay compresión de archivos y puedes restringir el acceso solo a las personas de tus contactos, evitando el intercambio no deseado de archivos.

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Durante años, AirDrop ha sido una exclusiva de Apple. Sin embargo, todo eso cambió a finales de 2025, cuando Google reveló que había llevado AirDrop a Android —presumiblemente sin el permiso expreso de Apple, dado lo protectora que es Apple con sus funciones y que la empresa no hizo un anuncio conjunto con Google. Aunque eso puede haber llevado a algunos observadores a preguntarse cuánto tiempo permanecería AirDrop en Android, parece que en realidad se está expandiendo, al menos por el momento.

Sin embargo, en lugar de ser un complemento de AirDrop equivalente para los mejores teléfonos Android, la implementación de Samsung funciona como una extensión de la función Quick Share ya existente. Esto significa que la opción para compartir archivos con usuarios de iPhone aparece dentro de Quick Share, y no como una herramienta o aplicación independiente. Esto ayuda a mantener la simplicidad al tiempo que se añade compatibilidad entre plataformas.

¿Cuál es el truco?

(Image credit: TechRadar)

Pero antes de que te emociones demasiado con la nueva función de tu teléfono Android, hay un pequeño inconveniente: es posible que la función aún no esté completamente operativa.

Por ejemplo, en un hilo de la comunidad de soporte de Samsung y en los comentarios de una publicación del experto en Android Tarun Vats en X, varios usuarios afirmaron que, aunque veían una opción para usar AirDrop en sus teléfonos Samsung, la función en realidad no funcionaba.

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Otros usuarios dijeron que la opción de enviar archivos a usuarios de iPhone a través de AirDrop no aparecía en sus dispositivos, incluso después de instalar la actualización de Quick Share. Esto recuerda a la implementación de AirDrop por parte de Google, que también tuvo muchos errores.

Sin embargo, no todos están teniendo problemas. En Reddit, muchas personas afirmaron que la función había aparecido y que les funcionaba después de probarla. Por lo tanto, parece que hay un fuerte componente de suerte que determina si ves o no la función y, si la ves, si realmente te funciona o no.

Esto sugiere que Samsung todavía está puliendo los detalles de su implementación de AirDrop. Tendremos que ver si se soluciona y si se extiende a otros dispositivos Android en poco tiempo.

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