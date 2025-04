Una nueva pista indica que los Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy Z Flip 7 están en camino

The Galaxy Z Fold 7 and Galaxy Z Flip tipped to arrive in July

Mass production on these devices could start next month

The tri-fold and affordable flip phone may follow on later

Si Samsung mantiene los mismos plazos que el año pasado, deberíamos ver el Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy Z Flip 7 en algún momento de julio, y ahora tenemos un gran indicio de que estos plegables están en marcha.

Según un nuevo informe del medio surcoreano The Bell (vía SamMobile), la producción en masa de los dos teléfonos plegables comenzará en mayo, según la información obtenida de Samsung Display, que por supuesto suministra las pantallas.

La noticia encaja perfectamente con un lanzamiento en julio, y el propio artículo menciona un lanzamiento de teléfonos plegables en «la segunda mitad del año» (según Google Translate). No cabe duda de que Samsung organizará otro de sus eventos de lanzamiento Unpacked para la ocasión.

No tenemos mucha información aquí sobre el rumoreado Galaxy Z Flip FE o el plegable tríptico que Samsung ha confirmado que está en camino. El informe da a entender que estos dispositivos aparecerán en el cuarto trimestre de 2025: octubre, noviembre o diciembre.

Los rumores hasta ahora

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Samsung)

Varios rumores y filtraciones han estado flotando en torno a la Galaxy Z Fold 7 y el Galaxy Z Flip 7, y la impresión general que tenemos es que va a haber algunas actualizaciones decentes desde el Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6.

Sería una sorpresa que estos teléfonos no incorporaran el chipset Snapdragon 8 Elite, que ya se ha visto en las pruebas del Galaxy Z Fold 7, y también se ha dicho que el plegable tipo libro tendrá cámaras mejoradas y un diseño más delgado.

En cuanto al Galaxy Z Flip 7, se ha hablado de una pantalla de cubierta de tamaño completo que envuelve completamente las cámaras, lo que debería hacer que la pantalla exterior sea más útil. También se ha dicho que podría haber un notable aumento de la capacidad de la batería.

Ambos teléfonos podrían debutar también con One UI 8, basado en Android 16. Los teléfonos Samsung Galaxy S25 fueron los primeros en llegar con One UI 7 en enero, por lo que la próxima versión no tardaría en llegar.