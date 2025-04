El Samsung Galaxy Z Flip 7 podría ser uno de los teléfonos plegables más vendidos de 2025, a juzgar por su rendimiento anterior, ya que los teléfonos plegables de Samsung combinan un formato compacto con un precio más razonable que su línea Z Fold, lo que los convierte en una opción popular. ¿Continuará esta tendencia en 2025?

Bueno, todavía no se ha confirmado nada sobre el Samsung Galaxy Z Flip 7, pero seguro que empiezan a filtrarse. A continuación, encontrarás todas las noticias, filtraciones y rumores que hemos escuchado sobre este plegable hasta el momento.

También actualizaremos este artículo cada vez que surjan nuevos rumores, así que vuelve pronto para mantenerte informado. Y si quieres saber qué esperamos del Z Flip 7, consulta las cinco cosas que esperamos del Samsung Galaxy Z Flip 7 .

You may like