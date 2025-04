Ny hint pekar på att Samsung Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7 ligger enligt schemat

Om Samsung håller sig till samma släppschema som förra året bör vi få se Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7 någon gång i juli – och nu har vi fått en stark indikation på att dessa vikbara telefoner faktiskt är i fas.

Enligt en ny rapport från sydkoreanska The Bell (via SamMobile) ska massproduktionen av de två vikbara modellerna dra igång i maj, baserat på information från Samsung Display – som naturligtvis står för skärmarna.

Nyheten passar väl ihop med en lansering i juli och själva artikeln nämner också ett lanseringsevenemang för vikbara telefoner under "andra halvan av året" (enligt Google Translate). Vi kan nog räkna med ännu ett av Samsungs Unpacked-evenemang i samband med lanseringen.

