Sesión de fotografía nocturna entre el Samsung Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro Max revela un gran problema de Galaxy, pero ya se trabaja en una solución

Nuestro colaborador Lance Ulanoff se fue de vacaciones, pero eso no impidió que siguiera trabajando y realizó una de las comparaciones más esperadas. Por ello, no podíamos dejar pasar la oportunidad de compartir contigo los resultados.

Tumbado en la playa de Antigua, se quedó mirando al cielo nocturno, deslumbrado por las estrellas. Una persona normal se sentaría y disfrutaría del espectáculo; pero el equipo de TechRadar no soy normal, así que Lance sacó sus dos teléfonos, el iPhone 16 Pro Max y el todavía muy nuevo Samsung Galaxy S25 Ultra, y comenzó tomar algunas fotos. Lo que descubrió lo sorprendió, y puede que a ti también. Así que no te pierdas ningún detalle.

Para entender cómo enfocan Samsung y Apple la fotografía nocturna, hay que empezar por cómo manejan la fotografía con smartphones en general. Ambos aportan los mejores sensores y objetivos, pero también aplican cantidades significativas de procesamiento algorítmico de imágenes (también conocido como fotografía computacional) para sacar el máximo partido de unos objetivos relativamente pequeños en unos dispositivos que no están diseñados exclusivamente para la fotografía.

Apple tiene su propio sistema de procesamiento de imágenes, que lleva perfeccionando más de una década. El procesador de señal de imagen utiliza un motor neuronal para analizar la escena que se está fotografiando en tiempo real y realizar innumerables ajustes, tanto durante como después de la captura, para producir la mejor imagen.

El motor ProVisual de Samsung realiza un trabajo similar durante la captura y antes de presentar la imagen final.

Captura la noche

Los dos sistemas también producen ahora resultados muy similares y, como ya señalé en mi análisis del Galaxy S25 Ultra, ese teléfono lleva al límite la saturación del color y la suavidad de la piel para dar a casi todas las imágenes finales una sensación de realidad ligeramente aumentada. Me gustan las fotos, pero creo que elegir entre la fotografía del iPhone y la de un Galaxy Phone es ahora una cuestión de gustos.

La fotografía nocturna, o astrofotografía, añade otra arruga, y es donde, al menos en metodología, Samsung y Apple difieren, aunque sólo ligeramente.

Apple no tiene un modo específico de fotografía nocturna. Basta con apuntar el teléfono al cielo nocturno e intentar mantenerlo muy quieto mientras se hace la foto. Hay un par de objetivos en el centro de la imagen que se alinean perfectamente si puedes mantenerte quieto durante lo que por defecto es una exposición de 3 segundos. Puedes ampliarla a 10 segundos, pero entonces será mejor que tengas un trípode u otro soporte.

Samsung dispone de un modo nocturno específico (oculto en la sección «Más» de la aplicación Cámara). También tiene una exposición predeterminada de 3 segundos (el teléfono te dice que te quedes quieto durante la toma); también puedes seleccionar «Máximo» e ir a por los ocho segundos, aunque, de nuevo, sin trípode, es poco probable que puedas mantener el teléfono quieto durante tanto tiempo.

Apreciando la luna y las estrellas

Como estaba en la playa y de vacaciones, no tenía trípode, así que hice todo lo que pude para no moverme mientras cambiaba de un smartphone a otro. Soy fotógrafo aficionado y me enorgullezco de mi capacidad para mantenerme quieto (especialmente útil si, como a mí, te gusta hacer fotos con teleobjetivo de pájaros diminutos).

Hice un montón de fotos, pero al analizarlas sólo encontré un puñado que me parecieron directamente -y bastante- comparables.

En términos generales, ambos smartphones hacen un trabajo decente al hacer fotos nocturnas, pero hay algunas diferencias sorprendentes - y un par de preocupaciones reales en el lado del Galaxy S25 Ultra.

En general, el iPhone 16 Pro Max hace un mejor trabajo con el color del cielo y la claridad. Creo que la cámara principal de 200 MP del Samsung Galaxy S25 Ultra captura más detalles, lo que significa más estrellas, pero las imágenes no son tan limpias como las que se obtienen con el iPhone 16 Pro Max.

La primera serie de imágenes es un buen ejemplo. Como se puede ver, la imagen del Galaxy S25 Ultra de la derecha tiene muchas más estrellas, pero el color del cielo es gris en lugar de azul oscuro, y creo que el procesamiento de imágenes de Samsung tuvo problemas con la luz ambiental. Es cierto que no eran las condiciones perfectas para la fotografía nocturna; lo que realmente quería era tener cero luz ambiental y nada más que la oscuridad de la noche, pero en vacaciones no se puede elegir.

Una mosca en el ojo del huracán

El siguiente conjunto de imágenes no sólo ilustra la considerable destreza del iPhone a la hora de capturar impresionantes imágenes nocturnas, sino que también pone de manifiesto un importante problema del Galaxy S25 Ultra.

Aunque considero que ambas imágenes son bastante buenas teniendo en cuenta las condiciones -que incluían una nubosidad parcial-, hay algo en la imagen del S25 Ultra que no noté hasta que volví a casa y empecé a leer informes sobre problemas con la fotografía nocturna del S25 Ultra. Había informes de un patrón brumoso en las imágenes.

Al principio, pensé que se trataba de nubes, pero luego vi el mismo patrón en mis siguientes fotografías nocturnas con la cámara principal. Y cuando vi exactamente el mismo patrón en un artículo que mostraba imágenes de fotografía nocturna tomadas con el S25 Ultra, me di cuenta de que podría ser un problema real. Me puse en contacto con Samsung y les envié algunas de estas imágenes para que las analizaran.

Sin reflexionar sobre mis fotos concretas, Samsung me envió esta declaración «Somos conscientes de un número limitado de casos en los que las imágenes aparecen borrosas al hacer fotos en Modo Noche en el Galaxy S25 Ultra, y hemos emitido una solución para resolverlo en la próxima actualización de software que se lanzará a partir de esta semana».

Estoy deseando ver si la actualización soluciona este problema.

No estoy seguro de si llamaría borrosidad a lo que estoy viendo, pero sea lo que sea, el patrón es aún más claro en este siguiente conjunto de imágenes. Como puedes ver, no hay patrones similares en la imagen del iPhone 16 Pro Max de la izquierda.

Perdido entre la luz y la oscuridad

En la siguiente serie de fotos, podemos ver cómo ambos teléfonos afrontan el reto de una palmera más brillante contra el cielo nocturno. Ambas fotos me han gustado, aunque el color del cielo nocturno en la foto de la izquierda es más preciso.

Sin embargo, también noté un problema nuevo y diferente en la imagen del S25 Ultra. Presenta tanto la anomalía del patrón nebuloso antes mencionada, como un grave deterioro de la calidad de la imagen en algunas partes del cielo nocturno, en forma de lo que parecen garabatos borrosos.

Para estas tomas finales, en las que entra en juego la luna brillante, creo que el Galaxy S25 Ultra hizo un mejor trabajo al mantener la visibilidad de las estrellas frente al desafío de múltiples fuentes de luz. Mi única crítica al S25 Ultra sería que sobreiluminó los objetos iluminados. Yo estaba allí, y la iluminación era ambiental, y no directa como se sugiere en esta foto.

Sobrepasar los límites

Intenté otras tomas, en particular algunas en las que intenté utilizar el zoom óptico para captar la media luna ultrabrillante. Ninguno de los dos teléfonos pudo reducir la exposición lo suficiente como para que fuera perceptible como objeto celeste.

Naturalmente, tuve que probar el zoom espacial 30x del Samsung Galaxy S25 Ultra, que me proporcionó al instante una impresionante imagen de la media luna (ver abajo, a la derecha). Pero, como ya he escrito, ya no me fío de estas fotos porque, como admite Samsung, son «imágenes» y no fotos, lo que yo entiendo como una combinación de magia de IA y algo de información fotográfica.

Donde el Galaxy S25 Ultra destaca es en la astrofotografía hyperlapse. Aquí es donde eliges Hyperlapse (también en «Más» en la aplicación Cámara), lo ajustas a 300x y luego marcas «Star Trails». Tomé algunas de estas imágenes en timelapse, que pueden crear un increíble remolino de estrellas dando vueltas alrededor de, por ejemplo, la estrella polar. Por desgracia, sin mi trípode, era difícil mantener el teléfono plantado el tiempo suficiente para conseguir el efecto completo. Aun así, ojalá el iPhone tuviera una función similar.

Esto es lo que he aprendido. El proceso de imagen de Apple sigue siendo, al menos para la fotografía nocturna, más refinado que el de Samsung. Puede que no te ofrezca todas las estrellas del cielo nocturno, pero lo que ofrece es nítido y a menudo bello.

El Galaxy S25 Ultra de Samsung no se queda atrás, pero necesita un enfoque de procesamiento de imágenes más sutil para el delicado trabajo de la fotografía nocturna. Además, esa anomalía es algo real que se repite en todas las tomas nocturnas que hice con la cámara principal. Sin embargo, creo que es fácil de arreglar con el motor ProVisual y, basándome en las declaraciones de Samsung, creo que están de acuerdo.