Cámaras del Samsung Galaxy S25 Ultra: todos los sensores

The Samsung Galaxy S25 Ultra

Como cada año, Samsung presentó su nueva línea de smartphones Galaxy, donde el Galaxy S25 Ultra destaca por numerosos aspectos, sin embargo, uno de los que más esperados por los fans es el de las cámaras.

Con un arreglo de cuatro cámaras en la parte trasera y una en la delantera, hay muchas opciones, ayudadas por herramientas de IA y un nuevo ISP (procesador de señal de imagen).

Si tienes curiosidad por saber exactamente de qué son capaces las cámaras del Samsung Galaxy S25 Ultra, sigue leyendo para conocer en detalle sus especificaciones y características. Y si aún no te has decidido por el Ultra, echa un vistazo a nuestro análisis práctico del Samsung Galaxy S25 y a nuestro análisis práctico del Samsung Galaxy S25 Plus.

¿Qué cámaras integra el Samsung Galaxy S25 Ultra?

The Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Cámaras del Samsung Galaxy S25 Ultra Cámara principal: 200MP (f/1.7, 1/1.3inch, 24mm) Cámara Ultra-wide: 50MP (f/1.9, 120-degree field of view) Cámara Periscope: 50MP ( f/3.4, 1/2.52-inch, 111mm, 5x optical zoom) Cámara / Sensor Telephoto: 10MP (f/2.4, 1/3.52-inch, 67mm, 3x optical zoom) Cámara frontal: 12MP (f/2.2, 1/3.2-inch, 26mm)

Como se puede ver en el gráfico anterior, el Samsung Galaxy S25 Ultra tiene cuatro cámaras en la parte trasera, encabezadas por una cámara panorámica de 200 megapíxeles f/1,7 con OIS (estabilización óptica de imagen).

Si bien es posible que a menudo se encuentre disparando en un modo de 12MP pixel-binned, ese gran número de megapíxeles puede hacer una diferencia real, con nuestro revisor señalando que «Aprecié cómo algunas de las fotos que tomé con la cámara principal de 200MP tenían más detalle en ellas que lo que obtengo con la cámara principal de 50MP del iPhone 16 Pro Max.»

También hay una cámara ultra gran angular de 50 MP f/1,9 con un campo de visión de 120 grados, y este es el único sensor que se ha actualizado, ya que sustituye al de 12 MP del Samsung Galaxy S24 Ultra.

Esta cámara funciona también como macrofotógrafo, por lo que el cambio aquí es casi como obtener dos actualizaciones, y nuestro análisis del Galaxy S25 Ultra quedó impresionado por ella, y en particular por su rendimiento nocturno.

A continuación hay una cámara periscópica de 50MP f/3.4 con zoom óptico 5x y OIS, y esta cámara también puede tomar fotos con zoom 10x sin pérdida utilizando un recorte del sensor (además de alcanzar hasta 100x con un zoom digital mejorado con IA).

Por último, en cuanto a las cámaras traseras, hay un teleobjetivo de 10 MP f/2,4 con zoom óptico 3x y OIS. Así que puedes conseguir muchos niveles de zoom diferentes. En las siguientes muestras puedes ver cómo se comportan estas cámaras en la práctica.

Imágenes capturadas con el Samsung Galaxy S25 Ultra

Imágen 1 de 15 (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Future / Lance Ulanoff)

Por supuesto, también tiene una cámara frontal que, al igual que la mayoría de las lentes y sensores, es la misma que la del Galaxy S24 Ultra, es decir, una de 12 MP f/2,2.

Hay que tener en cuenta que, además de hacer fotos, también se pueden utilizar las cámaras traseras para grabar vídeos en calidad de hasta 8K a un máximo de 30 fotogramas por segundo, mientras que la cámara frontal puede grabar en calidad de hasta 4K a un máximo de 60 fps.

El Samsung Galaxy S25 Ultra también está repleto de modos y funciones fotográficas, algunas de las cuales son nuevas.

Por ejemplo, hay un modo RAW Experto, pensado para fotógrafos profesionales y que ahora permite ajustar virtualmente la apertura desde f/1,4 hasta f /16.

También hay un montón de herramientas de IA que puedes utilizar al hacer o editar fotos, incluido un impresionante borrador de objetos.