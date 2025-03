La filtración del precio del Galaxy S25 Edge nos da una idea más clara de cómo encajará el teléfono superdelgado en la gama de Samsung

Los precios europeos filtrados del Samsung Galaxy S25 Edge sugieren que costará más que el Galaxy S25 Plus

También se han filtrado las configuraciones de almacenamiento y los colores

Los colores previstos sugieren que el teléfono tendrá un marco de titanio, como el Galaxy S25 Ultra

¿Recuerdas que hace mucho predijimos que el Samsung Galaxy S25 Edge podría colocarse entre el S25 Plus y el S25 Ultra? Una nueva filtración de precios sugiere que estábamos en lo correcto.

Android Headlines afirma que, al menos en Europa, el Galaxy S25 Edge costará entre 1.200 y 1.300 euros, por los que aparentemente se podrá adquirir un modelo con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM.

No nos molestaremos en hacer una conversión de precios, ya que no suelen ser precisos, pero a modo de comparación, en Francia se puede conseguir un Samsung Galaxy S25 Plus con esa cantidad de almacenamiento por 1.172 euros, mientras que el Samsung Galaxy S25 Ultra cuesta a partir de 1.472 euros. Así que el precio del Galaxy S25 Edge lo situaría entre los dos, pero más cerca del precio del S25 Plus.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Como referencia, en otras regiones el Samsung Galaxy S25 Plus de 256 GB cuesta 999 $, mientras que el Samsung Galaxy S25 Ultra comienza en 1.299 $. Si los precios anteriores son correctos, el Galaxy S25 Edge costará entre esos dos.

Lo mismo ocurre con la versión del Galaxy S25 Edge con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, que según Android Headlines costará entre 1.300 y 1.400 euros.

De nuevo, eso lo situaría entre el coste del Galaxy S25 Plus de 512 GB y el Galaxy S25 Ultra de 512 GB, que en otros lugares cuestan 1.199 dólares / 1.099 libras / 1.899 dólares australianos y 1.419 dólares / 1.349 libras / 2.349 dólares australianos respectivamente.

Tres tonos, pero de titanio

Android Headlines también compartió los colores en los que aparentemente se venderá el Galaxy S25 Edge, diciendo que podemos esperar Titanium Icyblue, Titanium Silver y Titanium Jetblack, lo que probablemente significa que se utilizará titanio en la construcción del teléfono.

Por el momento, nos tomamos todo esto con cautela, pero el Samsung Galaxy S25 Edge podría anunciarse muy pronto, ya que Android Headlines afirma que se espera para el mes que viene. No todas las fuentes están de acuerdo, pero la mayoría de las filtraciones sugieren que lo veremos a finales de mayo como muy tarde.

Esperemos conocer todas las especificaciones y precios oficiales antes de que pase mucho tiempo, pero mientras tanto nos aseguraremos de ofrecerte todas las filtraciones y rumores creíbles sobre el próximo smartphone delgado de Samsung.