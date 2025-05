Samsung puede hacer el Galaxy Z Fold 7 tan delgado como quiera, pero no voy a comprar un teléfono con una pantalla de 22:9

Si recuerdas, hace poco te compartimos que el Samsung Galaxy Z Fold 7 podría convertirse en el smartphone plegable tipo "libreta" más fino del mundo, ya que los rumores señalan que ofrecerá un grosor desplegado de solo 3.9 mm.

El anterior poseedor del récord, el Oppo Find N5, tenía un impresionante grosor desplegado de 4,2 mm y, como señalé en mi análisis completo del Oppo Find N5, esto constituía una parte importante del factor sorpresa del teléfono.

Y en todos los fabricantes de teléfonos, el progreso de los diseños de teléfonos plegables ha sido algo bastante maravilloso de presenciar. Samsung sin duda merece el debido crédito por dar el primer paso en 2019 con el Samsung Galaxy Fold original - la diferencia entre ese primer modelo y los teléfonos plegables modernos es simplemente la noche y el día.

Sin embargo, no estoy tan seguro de que Samsung deba priorizar el lanzamiento del teléfono plegable más delgado posible; de hecho, me atrevería a decir que hay otro aspecto crucial del diseño del Galaxy Z Fold que debe atenderse primero.

Cubrir los compromisos de la pantalla

El OnePlus Open tiene una pantalla inusualmente ancha para un teléfono plegable (Image credit: Future / Philip Berne)

Huelga decir que la pantalla de un teléfono plegable probablemente nunca tendrá el mismo aspecto que la de un teléfono convencional.

Para conseguir una pantalla interior más o menos cuadrada, los teléfonos plegables tienen pantallas más estrechas y altas, pensadas para responder mensajes rápidamente y atender llamadas.

Dicho esto, los fabricantes de teléfonos han tendido a ensanchar al máximo la pantalla de los teléfonos plegables, salvo Samsung, que equipa la actual generación del Galaxy Z Fold 6 con una pantalla alta con una relación de aspecto de 22:9. A modo de comparación, el Galaxy S25 y la mayoría de los smartphones modernos tienen una relación de aspecto de 19,5:9.

Permítanme añadir rápidamente que nunca he utilizado el Galaxy Z Fold 6 durante un periodo de tiempo considerable, pero sí he probado brevemente el plegable de Samsung.

También he utilizado el mencionado Oppo Find N5, que tiene una pantalla de 20,7:9, y su primo mayor el OnePlus Open, que tiene una pantalla de 20:9. Después de haber utilizado estos teléfonos como conductores diarios, puedo decir con confianza que no me gustaría usar un teléfono con una pantalla de cubierta aún más estrecha.

Aunque el principal argumento de venta y el aspecto técnicamente más impresionante de los teléfonos plegables son sus grandes pantallas interiores, la experiencia de uso de la pantalla de cubierta sigue siendo importante.

Al fin y al cabo, hay muchos casos en los que abrir la pantalla interior no tiene mucho sentido: en un tren estrecho, en el gimnasio o consultando algo rápidamente en Google.

Definitivamente noté que los artículos, los feeds de redes sociales y los juegos se sentían más estrechos cuando usaba los teléfonos plegables antes mencionados, por lo que no estoy convencido de que la experiencia sería mucho mejor en la esperada pantalla 22:9 del Galaxy Z Fold 7.

Sin embargo, el Galaxy Z Fold 7 se ha inclinado para obtener una pantalla de cubierta más grande - un panel de 6,5 pulgadas, por encima de 6,2 pulgadas en el actual Galaxy Z Fold 6 - Estoy ciertamente ansioso por ver si un panel más grande en la misma relación de aspecto sería una solución satisfactoria.

La revolución de los teléfonos delgados

El Samsung Galaxy S25 Edge podría marcar el comienzo de una nueva era de teléfonos delgados (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Aunque tengo esperanzas de que el Galaxy Z Fold 7 tenga una pantalla más ancha, es mucho más probable que Samsung siga adelante y lance una versión más delgada y ligera de su icónico teléfono plegable con pocas actualizaciones de diseño.

Y si nos atenemos a la estrategia de producto que Samsung insinuó el año pasado, podríamos estar ante unos cuantos años centrados en diseños delgados.

El Samsung Galaxy S25 Edge saldrá a la venta el 12 de mayo y, como escribí en un artículo anterior, creo que es probable que Samsung mantenga esta nueva línea de productos durante al menos unos años, ya que los fabricantes de teléfonos dividen su oferta de productos en teléfonos más potentes y centrados en la cámara y teléfonos delgados y ergonómicos.

Estoy un poco sorprendido de que el Galaxy Z Fold 7 aterrizaría en este último campo, dado el encuadre de Samsung de la línea Z Fold como se centró en la productividad, pero si el Z Fold es jugar un papel en la revolución del teléfono delgado, creo que vamos a ver la mayor parte de la destreza de diseño de Samsung gastado en la ergonomía, es decir, la delgadez, con las próximas iteraciones.

Así que me quedo con OnePlus y Oppo cuando se trata de teléfonos plegables estilo libro, al menos por ahora. La mayor parte de lo anterior se basa en rumores, y el Galaxy Z Fold 7 no se espera que el lanzamiento hasta finales de este año, así que asegúrese de mantener un ojo en nuestra cobertura de los teléfonos Samsung Galaxy para las últimas actualizaciones.