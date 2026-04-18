Samsung por fin explica por qué dejó de fabricar teléfonos pequeños, y tiene una sugerencia para los aficionados a los dispositivos compactos

Un ejecutivo de Samsung acaba de participar en una sesión de preguntas y respuestas (AMA) en Reddit, donde explicó por qué la empresa dejó de fabricar teléfonos pequeños

Su «respuesta sincera» es que la mayoría de la gente utiliza los teléfonos de formas que se benefician de pantallas más grandes

Pero para los aficionados a los teléfonos pequeños, sugirió la serie Samsung Galaxy Z Flip

Hubo un tiempo en el que se podían encontrar muchos teléfonos compactos de marcas como Apple, Sony, Asus y —sí— Samsung, pero hoy en día se han convertido en una rareza. Ahora, sin embargo, Samsung ha explicado por qué ha dejado de fabricarlos en gran medida.

En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, se le preguntó a Annika Bizon, vicepresidenta de Producto y Marketing para Experiencia Móvil en Samsung Electronics Reino Unido e Irlanda, por qué la empresa ya no fabrica teléfonos pequeños, y afirmó que la «respuesta honesta» es que se debe a lo que la mayoría de la gente quiere hacer con sus dispositivos.

Explicó que «hoy en día la gente los usa para trabajar, para ver contenido en streaming, para jugar, para crear contenido… y todas estas actividades se benefician de pantallas más grandes». Sin embargo, Bizon también hizo una sugerencia, y agregó que «si lo que buscas es un dispositivo compacto, vale la pena echarle un vistazo a la gama Galaxy Z Flip. Es realmente fácil de llevar en el bolsillo cuando está plegado, y tiene una pantalla de tamaño completo cuando la necesitas».

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Y es una observación acertada: los plegables tipo concha como el Samsung Galaxy Z Flip 7 y el Galaxy Z Flip 7 FE son realmente muy pequeños hasta que los despliegas. Son bastante gruesos, pero sus dimensiones generales deberían caber fácilmente en un bolsillo pequeño o en un bolso diminuto.

El Samsung Galaxy Z Flip 7 es compacto cuando está plegado (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Una solución parcial

Por lo tanto, si la facilidad de almacenamiento es la razón principal por la que quieres un teléfono pequeño, los plegables tipo concha deberían ser una buena opción, y además puedes usar sus pantallas de cubierta para algunas cosas, lo que significa que no siempre tienes que desplegarlos para usarlos.

Dicho esto, para disfrutar de todas las funciones, tendrás que desplegarlos, y entonces te encontrarás con un smartphone de tamaño más convencional. Así que si tu deseo de tener un teléfono pequeño se debe específicamente a que tenga una pantalla pequeña o a que sea algo que puedas usar fácilmente con una sola mano, entonces la línea Samsung Galaxy Z Flip es menos adecuada.

Por lo tanto, el Galaxy Z Flip 7 y el Z Flip 7 FE no son la solución perfecta, pero, en general, los plegables tipo concha son la mejor alternativa a un teléfono verdaderamente compacto, y parece que seguirán siendo la única opción pequeña de Samsung y otras marcas en el futuro inmediato.

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