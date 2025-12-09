Samsung podría haber filtrado el diseño del Galaxy S26 a través de One UI 8.5, y ha surgido otro rumor sobre el Exynos 2600

Es posible que tengamos otro adelanto de los diseños del Galaxy S26.

También hay un nuevo rumor sobre el chip Samsung Exynos 2600.

Esperamos tres teléfonos Galaxy S26 insignia para el próximo año.

¿Estás tan emocionado como nosotros por la llegada de la serie Galaxy S26 a principios de año? De ser así, estás en el lugar indicado, pues un par de filtraciones recientes nos dan una idea más clara de lo que podemos esperar de estos dispositivos.

En primer lugar, tal y como ha descubierto Android Authority, hay imágenes de los teléfonos Galaxy S26 ocultas en el código aún no publicado de Samsung One UI 8.5, la importante actualización de software que se lanzará en 2026, al mismo tiempo que los nuevos teléfonos insignia.

Tenemos imágenes claras del Galaxy S26, el Galaxy S26 Plus y el Galaxy S26 Ultra, que son los tres teléfonos que se espera que se lancen en enero, febrero o marzo (se ha informado de que el próximo año no habrá un Galaxy S26 Edge).

Estas imágenes coinciden con las filtradas anteriormente, con cámaras apiladas verticalmente en su propia isla y esquinas curvas. Parece que no habrá grandes cambios de diseño con respecto a los teléfonos Samsung Galaxy S25.

La historia de dos chips

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm (Image credit: Qualcomm)

Nuestra segunda filtración proviene del medio surcoreano IT Home (a través de GSMArena): al parecer, el plan de Samsung es utilizar su propio procesador Exynos 2600 en su país natal, Corea del Sur, y utilizar chipsets Qualcomm Snapdragon en el resto del mundo.

Según el artículo de IT Home, los actuales problemas de producción y los anteriores problemas tecnológicos han contribuido a esta decisión. Cabe señalar que ninguno de los teléfonos Galaxy S25 incorporaba el Exynos 2500, aunque sí aparece en el Samsung Galaxy Z Flip 7.

Sería una sorpresa que el Exynos 2600 estuviera listo a tiempo y solo apareciera en los modelos vendidos en Corea del Sur. Samsung ya ha introducido anteriormente sus propios chips en más mercados, y se rumoreaba que volvería a hacerlo en 2026.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aun así, los planes de Samsung con respecto al Exynos son muy difíciles de predecir y cambian de un año a otro (como hemos visto en 2025). En los modelos y mercados en los que no se utilice el Exynos 2600, es casi seguro que se utilizará el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.