Samsung confirma que la serie Galaxy S26 ofrecerá comunicaciones por satélite a usuarios de todo el mundo. Así es como podría funcionar

La conectividad satelital llega a la serie Galaxy S26

Se está implementando en Norteamérica, Europa y Japón

Samsung está finalizando acuerdos de colaboración con redes de operadores

Los iPhone lo tienen, los teléfonos Pixel lo tienen y ahora los teléfonos Galaxy también cuentan con esta función: Samsung ha confirmado que los nuevos y relucientes teléfonos Galaxy S26, presentados a principios de esta semana, pueden conectarse a redes satelitales para comunicaciones de emergencia.

Durante el evento de lanzamiento del Samsung Galaxy Unpacked, no quedó claro si la tan rumoreada actualización llegaría con la serie Galaxy S26, pero Samsung ha confirmado ahora que sus nuevos teléfonos pueden conectarse a satélites.

Según el comunicado de prensa de Samsung, la funcionalidad estará disponible «a través de asociaciones en curso» en Norteamérica, Europa y Japón. Sin embargo, la compatibilidad con satélites se implementará por fases, en función de la «disponibilidad de la red y los requisitos normativos», por lo que es posible que no se pueda disfrutar de ella de inmediato.

El acceso por satélite ya estaba disponible en determinados teléfonos Galaxy para determinadas aplicaciones en determinadas regiones, pero se trata de un despliegue mucho más amplio. Sin embargo, aún está por ver si finalmente llegará a los teléfonos Samsung más antiguos.

Alianzas establecidas

En Estados Unidos, Samsung afirma que ya ha establecido acuerdos de conectividad satelital con T-Mobile y Verizon, y que está «trabajando» en un acuerdo con AT&T. Se están negociando acuerdos similares en Europa y Japón.

«A medida que la conectividad satelital se convierte en una parte importante del panorama móvil, nos comprometemos a garantizar que los usuarios de Galaxy tengan un acceso fiable a las comunicaciones, especialmente cuando más lo necesitan», afirma el presidente de Samsung, Won-Joon Choi.

Aún es pronto, ya que estos teléfonos ni siquiera han llegado aún a manos de los consumidores, pero es de suponer que funcionarán de forma similar a como ya lo hacen los teléfonos de Google y Apple: si te encuentras fuera del alcance de las redes móviles y Wi-Fi, podrás enviar comunicaciones de emergencia a través de una red satelital.

Te mantendremos informado sobre cuándo estará disponible para todos y cómo podrás acceder a él. Samsung también señala que la disponibilidad «puede variar en función de la versión del sistema operativo/One UI», por lo que es posible que necesites tener instalado el software más reciente para que funcione.

