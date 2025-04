Rumores sobre la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip 7: ¿cuándo podría lanzarse?

¿Eres de los que espera con emoción el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip 7 y Fold z 7? De ser así, esto podría interesarte, así que no te pierdas ningún detalle.

Se habla de pantallas más grandes, una mejor bisagra y un nuevo y potente chipset, por lo que el Galaxy Z Flip 7 podría merecer la pena, pero ¿tendremos que esperar mucho más para que llegue?

Bueno, todavía no hay una fecha de anuncio confirmada para el teléfono, pero hay algunas filtraciones y rumores. Así que, entre estos y los anteriores, podemos predecir cuándo podría anunciarse el Samsung Galaxy Z Flip 7, cuándo podrían abrirse los pedidos anticipados y cuándo podría enviarse.

Predicciones sobre la fecha de anuncio del Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Nuestra mejor suposición para el anuncio del Samsung Galaxy Z Flip 7 es julio, ya que tanto el Samsung Galaxy Z Flip 6 como el Galaxy Z Flip 5 fueron anunciados en julio de sus respectivos años de lanzamiento.

Samsung no ha sido consistente acerca de cuándo en julio, sin embargo, con el Z Flip 6 de aterrizaje el 10 de julio, y el Z Flip 5 de aterrizaje el 26 de julio.

Sin embargo, según el sitio surcoreano The JoongAng, Samsung presentará el modelo de este año a principios de julio en un evento en Nueva York. No especifican más, pero como mínimo, eso significaría que lo veríamos en la primera mitad del mes, y probablemente antes de la fecha del 10 de julio del modelo actual.

De hecho, Samsung ha ido desplazando gradualmente las fechas de anuncio de sus teléfonos Z Flip a principios de año, por lo que una fecha anterior a la del Galaxy Z Flip 6 tendría sentido.

Sin embargo, la compañía no va a anunciar el teléfono en un fin de semana, lo que descuenta el 5 y 6 de julio, y con el 4 de julio siendo el Día de la Independencia en los EE.UU., que parece poco probable, también. Así pues, las posibilidades son el 1, 2 o 3 de julio, o el 7, 8 o 9 de julio.

Pero Samsung suele anunciar los nuevos modelos Z Flip los miércoles, lo que nos deja sólo el 2 o el 9 de julio como posibilidades, así que una de esas dos fechas sería nuestra mejor suposición.

Por supuesto, eso supone que la afirmación anterior de principios de julio es exacta, pero como mínimo, esperaríamos ver el Samsung Galaxy Z Flip 7 en algún momento de julio o en torno a esa fecha, sobre todo porque varias fuentes han dicho que entrará en producción en masa en mayo, lo que probablemente permitiría un lanzamiento en torno a esa fecha.

Samsung Galaxy Z Flip 7: predicciones sobre la fecha de reserva

The Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung abrió los pedidos anticipados para el Galaxy Z Flip 6 el mismo día en que se anunció el teléfono, y de hecho eso es lo que la compañía tiende a hacer con sus teléfonos, con el Samsung Galaxy S25 siendo otro ejemplo reciente de esto.

Así que, aunque todavía no hay ninguna filtración sobre la fecha de reserva del Samsung Galaxy Z Flip 7, estamos bastante seguros de que podrás reservarlo el día que se anuncie. Que, como se señaló anteriormente, probablemente será en algún momento en los primeros nueve días de julio, con 2 de julio o 9 de ser nuestra mejor conjetura.

Samsung Galaxy Z Flip 7: previsiones de fechas de envío

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Philip Berne / Future)

El Samsung Galaxy Z Flip 6 se envió exactamente dos semanas después de su anuncio, mientras que en el caso del Galaxy Z Flip 5, hubo un intervalo de 16 días, y con el Z Flip 4, la espera fue de 15 días. En todos estos casos, fueron aproximadamente dos semanas, por lo que cabe esperar que este año se repita el mismo patrón.

En ese caso, según nuestras estimaciones, el Samsung Galaxy Z Flip 7 podría salir a la venta el 16 o el 23 de julio.

¿Y el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE?

Samsung Galaxy Z Flip 6 (Image credit: Future / Axel Metz)

Además del Samsung Galaxy Z Flip 7 estándar, es posible que este año veamos un Samsung Galaxy Z Flip 7 FE más barato, pero se trataría del primer modelo Z Flip FE, por lo que no tenemos ningún antecedente que nos ayude a predecir cuándo saldrá a la venta.

Sin embargo, hay algunas filtraciones: el informe de The JoongAng mencionado anteriormente afirma que el FE probablemente se presentará junto con el Z Flip 7 estándar. Añaden, no obstante, que existe la posibilidad de que no salga a la venta hasta finales de año, tal vez como el Samsung Galaxy S25 Edge, del que Samsung se burló en el lanzamiento de la serie S25, pero que todavía no se ha empezado a vender en el momento de redactar este artículo.

De hecho, otra filtración sugiere que el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE no estará disponible hasta el cuarto trimestre del año, es decir, octubre, noviembre o diciembre. Por tanto, la espera podría ser larga.