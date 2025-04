Samsung dice que un televisor de nueva generación con retroiluminación RGB llegará este año

El próximo televisor de Samsung es una gran novedad: utilizará retroiluminación RGB, que parece que será la próxima tecnología clave en los televisores de alta gama.

Desafortunadamente, el televisor será grande en otros dos aspectos: será un modelo de 115 pulgadas, demasiado grande para muchos hogares, y tendrá un precio elevado que también lo hará inasequible para muchos.

Ya hemos hablado de los planes de Samsung para sus televisores LED RGB: la empresa presentó un televisor micro-LED RGB 8K en el CES 2025. Era un modelo de 98 pulgadas, pero Samsung dijo en aquel momento que el producto real podría tener un tamaño diferente, aunque no esperábamos que fuera más grande .

