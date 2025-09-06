Nuevas filtraciones sobre el Galaxy S26 apuntan a un modelo Ultra más curvilíneo y un diseño similar al del iPhone 17

Han aparecido nuevas filtraciones sobre el Samsung Galaxy S26

El modelo Edge podría seguir el diseño del iPhone 17 Pro

Se prevé un modelo Ultra más redondeado

Hace muy poco finalmente recibimos el tan esperado Samsung Galaxy S25 FE, completando así la popular serie de la marca, sin embargo, muchos ya están pensando en la línea Galaxy S26 que llegaría al mercado en enero, incluso han surgido algunas filtraciones de dichos dispositivos.

En primer lugar, el conocido informante @UniverseIce ha publicado una imagen no oficial del Samsung Galaxy S26 Ultra junto al Galaxy S25 Ultra, así como las dimensiones que, según afirma, tendrá el próximo teléfono, que aparentemente será un poco más alto y ancho que su predecesor.

El Samsung Galaxy S25 Ultra mide 162,8 x 77,6 mm, mientras que el Galaxy S26 Ultra mediría 163,4 x 77,9 mm. Se trata de diferencias muy leves, por lo que es poco probable que se noten si se sostienen ambos teléfonos uno al lado del otro.

Lo que sí se podría notar es la curvatura adicional que, según este filtrador, se aplicará a las esquinas, ya que Samsung sigue alejándose del aspecto más cuadrado de los modelos Ultra anteriores. Tendremos que esperar para ver si eso sigue dejando espacio para una ranura para el S Pen.

Todos los modelos

Here’s your first look at the Samsung Galaxy S26 dummies, Launching in February, and it looks like Samsung is going with a design very similar to the iPhone 17. pic.twitter.com/z581xHUxphSeptember 4, 2025

También tenemos una imagen filtrada que muestra modelos ficticios de los tres teléfonos Galaxy S26 de @SonnyDickson, un informante que suele ser bastante preciso. Ten en cuenta que creemos que el próximo año habrá modelos Pro, Edge y Ultra, sin un Galaxy S26 «estándar» ni un modelo Plus.

En la imagen se puede ver que el teléfono del medio, el Samsung Galaxy S26 Edge, tiene un diseño muy similar al del iPhone 17 Pro, con una protuberancia rectangular bastante prominente para la cámara. Eso suponiendo, por supuesto, que las últimas imágenes filtradas del iPhone 17 Pro sean precisas, ya que los próximos smartphones de Apple no se darán a conocer hasta el 9 de septiembre.

Los otros dos teléfonos también tienen una protuberancia para la cámara, pero no tan llamativa. Y parece que estos teléfonos finalmente adoptarán la carga inalámbrica Qi2 totalmente magnética, para ofrecer una experiencia similar a la de MagSafe, como han hecho los teléfonos Pixel 10.

Aún es pronto para saber noticias sobre el Galaxy S26, así que no hay que dar por confirmadas estas filtraciones. Si Samsung se ciñe a su calendario habitual, veremos la serie Galaxy S26 en enero, aunque el tan esperado tríptico podría lanzarse este mes.