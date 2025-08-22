Samsung podría añadir un filtro de cámara más vívido en OneUI 8

Según IceUniverse, la función añadirá una marca de agua a las imágenes

Aún no hay fecha de lanzamiento

Filtraciones indican que la aplicación de cámara de Samsung incorporará un nuevo filtro vivido que permitirá obtener fotos más llamativas y vibrantes, pero no todo son buenas noticias.

¿El inconveniente? Te obligará a poner una marca de agua en tus fotos.

Los filtros fotográficos no son nada nuevo, pero una característica que quizá no estés aprovechando es que la aplicación de cámara de Samsung puede aplicar filtros previamente a tus instantáneas, lo que te ayuda a visualizar mejor el producto final en el momento.

Recientemente ha actualizado la herramienta para ajustar los filtros existentes y permitirte crear un filtro personalizado basado en otra foto, gracias a la asistencia de la inteligencia artificial.

BREAKING！For Samsung users, here's a major discovery!Yesterday, I mentioned that the next version of One UI 8 would introduce two "Chinese-style" photo watermarks. But it turns out there's more to it—Samsung has tied its new "Vivid" style to the watermark. Look, all my… pic.twitter.com/zKx6jAgJc1August 18, 2025

Según el informante IceUniverse, parece que se va a introducir otro cambio con una actualización de OneUI 8 en el futuro. La actualización traerá consigo un nuevo y vívido perfil de filtro fotográfico, pero también añadirá un borde alrededor de la instantánea con una marca de agua denominada «marca de agua fotográfica al estilo chino».

El borde hace que la foto se parezca un poco a una Polaroid, con una barra gruesa en la parte inferior que incluye información como la configuración de la cámara, la fecha y la hora en que se tomó la foto, así como una nota que indica que fue tomada con un teléfono Samsung Galaxy.

Este tipo de marca de agua es común en los teléfonos de marcas chinas como Xiaomi y OnePlus.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Future)

Algunas personas piensan que la información adicional es útil; desafortunadamente, en mi caso, no estoy de acuerdo. Creo que la marca de agua se percibe como un secuestro descarado de mis fotos con fines de mercadotecnia.

Por lo tanto, como usuario del Samsung Z Fold 7, evitaré el filtro vívido si esta actualización se lanza como se espera. Lo digo porque, como ocurre con todas las filtraciones, no sabemos cómo se materializará la actualización de software hasta que se lance.

También espero que los demás filtros no se vean arruinados por una marca de agua, pero tendremos que esperar a ver qué ofrece Samsung.