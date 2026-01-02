Las filtraciones sobre One UI 8.5 muestran la nueva función Privacy Display de Samsung para teléfonos y Bixby con tecnología Perplexity AI

Los teléfonos Samsung Galaxy S25 serán algunos de los primeros en recibir One UI 8.5

Se han filtrado las nuevas funciones de Samsung One UI 8.5

Contamos con Privacy Display y Bixby con Perplexity añadido

El software se lanzará pronto de forma completa

Como sabemos, Samsung One UI 8.5 se encuentra en fase de pruebas beta y se espera que salga al mercado con la serie Galaxy S26 en algún momento de febrero.

A medida que avanza el programa beta, estamos obteniendo algunos adelantos de las características del software que incorporarán los mejores teléfonos Samsung.

En primer lugar, SamMobile ha encontrado una nueva función llamada "Privacy Display" (Pantalla de privacidad) oculta en el código beta de One UI 8.5. Esta función se filtró el año pasado y, básicamente, hace que sea más difícil para cualquiera ver la pantalla de tu teléfono desde un ángulo, una vez que se ha activado en Ajustes.

En esta nueva filtración, podemos ver cómo se presenta la función "Privacy Display" en la aplicación Tips. La pantalla de información revela que la pantalla de privacidad se puede activar y desactivar manualmente, o habilitar automáticamente en función de ciertos criterios (como cuando estás fuera de casa).

SammyGuru ha descubierto las mismas pantallas, con una animación adicional que muestra cómo se oscurece la pantalla en ángulo. Según el informante @UniverseIce, la animación muestra en realidad una representación precisa del próximo Samsung Galaxy S26 Ultra.

Bixby con Perplexity añadido

Welcome to 2026 everyone! Let's start this year off with a banger. A look at the new Bixby, powered by Perplexity. Thanks to @achultra for hooking me up with the apk pic.twitter.com/sKZQlEX6w7January 1, 2026

Eso no es todo lo que tenemos hoy de One UI 8.5. El informante @thatjoshguy69 ha publicado un avance de la IA Bixby de Samsung funcionando en el software, con capacidades adicionales proporcionadas por Perplexity, una colaboración que ya sabíamos que estaba en camino.

La interfaz es más o menos como cabría esperar: se realiza una consulta, Bixby busca en la web y se obtiene una respuesta detallada con enlaces a las fuentes. La única pista real de que hay otro bot de IA involucrado es el botón Perplexity al final de la respuesta.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Parece un acuerdo similar al que Apple y Siri tienen con ChatGPT, y plantea una o dos preguntas sobre cómo posicionará Samsung tanto Gemini como Bixby en sus teléfonos en el futuro (por supuesto, seguirá queriendo mantener una buena relación con Google).

Ni Privacy Display ni Bixby con Perplexity están aún disponibles en One UI 8.5, ya que ambos están ocultos en el código beta. A medida que se acerque el lanzamiento de la actualización del software, deberíamos recibir algunos anuncios oficiales de Samsung sobre estas funciones.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.