La serie Galaxy S26 parece que va a incorporar una de las mejores funciones de los teléfonos Pixel

¿Conoces la función exclusiva para smartphones Pixel de "Alertas de detección de estafas basadas en inteligencia artificial"? ¿Te gustaría que llegará a más dispositivos? Si tu respuesta fue afirmativa, te tenemos buenas noticias, pues dicha función podría llegar a uno de los mejores teléfonos Samsung de 2026: se rumorea que la serie Galaxy S26

El equipo de Android Authority ha encontrado un código oculto en la última versión de la aplicación Google Phone que menciona algunos números de modelos nuevos de teléfonos inteligentes, números que coinciden con el Galaxy S26, el Galaxy S26 Plus y el Galaxy S26 Ultra.

Estos números de modelo aparecen junto con referencias a varios teléfonos Pixel y a «Sharpie», que es el nombre en clave interno que utiliza Google para la detección de estafas. Si unimos los puntos, parece que la función aparecerá en la serie Samsung Galaxy S26 cuando se lancen estos teléfonos (probablemente el próximo mes).

Sin embargo, aún no hay nada seguro y hay un problema que hay que tener en cuenta: los teléfonos Samsung tienen su propia aplicación Samsung Phone instalada de forma predeterminada, en lugar de la de Google. Es posible que la versión de Google sea la predeterminada en el futuro, o que la equivalente de Samsung adopte la tecnología de detección de estafas.

La detección de estafas es una de esas funciones que demuestra lo útil que puede ser la IA: busca patrones que coincidan con estafas conocidas y te avisa si alguien podría estar intentando engañarte. Funciona tanto con llamadas telefónicas como con mensajes de texto, y todo se ejecuta en tu teléfono sin enviar nada a Google.

Una vez que activas la detección de estafas (en realidad está desactivada de forma predeterminada), supervisará las llamadas y los mensajes de texto con personas que no estén guardadas en tu lista de contactos, por lo que no te encontrarás de repente con que uno de tus padres esté etiquetado como una amenaza de estafa.

La función está disponible en el Google Pixel 6 y posteriores en EE. UU., y en el Pixel 9 y posteriores (excepto el Google Pixel 9a) en Australia, Canadá, India, Irlanda y el Reino Unido. En el caso de los teléfonos más recientes, las series Pixel 9 y Pixel 10, la funcionalidad está impulsada por el modelo Gemini Nano.

Google no promete una tasa de éxito del 100 % con la detección de estafas, pero podría evitar que te engañen para que les des dinero o datos personales. Esto se suma a la larga lista de rumores y filtraciones que han aparecido hasta ahora sobre el Galaxy S26, y hemos calificado todos los más importantes en función de la probabilidad que creemos que tienen de ser ciertos.

