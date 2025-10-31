La gran actualización One UI 8.5 de Samsung podría llegar pronto a los teléfonos Galaxy. Estas son las cinco funciones más interesantes

El Galaxy S25 Ultra será uno de los primeros teléfonos en recibir One UI 8.5.

Se han filtrado varias características de Samsung One UI 8.5.

Abarcan cámaras, IA, notificaciones y mucho más.

En las próximas semanas podría lanzarse un programa beta.

Samsung One UI 8 (basado en Android 16) se ha ido implementando en los dispositivos Galaxy durante los últimos meses, pero la próxima gran actualización de software ya se vislumbra en el horizonte en forma de One UI 8.5, y algunas de sus características ya se han filtrado.

One UI 8.5 aún no es oficial, pero se espera que Samsung lance un programa beta antes de que termine el año y que luego implemente la actualización final en sus teléfonos y tabletas en algún momento de 2026.

Probablemente, la serie Samsung Galaxy S26 será la primera en recibir el nuevo software, pero aún no sabemos qué otros dispositivos serán compatibles. Mientras esperamos la llegada de One UI 8.5, aquí tienes cinco características de las que se rumorea que formarán parte.

1. Notificaciones prioritarias

(Image credit: @SandeepAdap)

Parece que One UI 8.5 incluirá funciones adicionales para dar prioridad a ciertas notificaciones sobre otras, algo que puede ayudar a filtrar la avalancha de alertas que la mayoría de nosotros recibimos en nuestros teléfonos cada día.

El equipo de SammyGuru incluso ha conseguido que la función funcione a través del código filtrado de One UI 8.5. Las notificaciones se pueden priorizar por aplicación y se resaltarán y apilarán sobre otras alertas que recibas de tus aplicaciones.

2. Ajustes preestablecidos de la cámara

Ha habido quejas de que Samsung ha descuidado las actualizaciones del hardware de las cámaras de sus teléfonos insignia en los últimos años, pero al menos hay mejoras en One UI 8.5 que ayudarán a los fotógrafos móviles: los ajustes preestablecidos de la cámara.

Android Authority ha encontrado referencias a estos ajustes preestablecidos en una versión filtrada del próximo software, por lo que podrás configurar ajustes específicos para ISO, exposición, velocidad de obturación, etc., y cambiar entre ellos según sea necesario.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

3. Limpieza de fotos

One UI 8.5: Object eraser has been integrated into generative edit. pic.twitter.com/E2LqSGp2U7October 26, 2025

Desde los ajustes preestablecidos de la cámara hasta la edición de imágenes, el usuario @tarunvats33 ha descubierto que la herramienta Object Eraser está integrada directamente en el flujo de trabajo Generative Edit de la aplicación Samsung Gallery, que viene preinstalada en los dispositivos Galaxy.

No se trata de un cambio muy grande, ya que no es una función nueva, sino que simplemente se ha trasladado una función ya existente, pero significa que podrás utilizar el poder de la IA para eliminar un objeto de una imagen con menos toques, a través del botón Edición generativa (las estrellas brillantes).

4. Ahorrador de datos adaptable

Otra característica descubierta en el código filtrado por Android Authority es lo que se conoce como función Adaptive Data Saver (ahorro de datos adaptativo). Según el nombre y las referencias del código, esto significa que los videos de las redes sociales no se cargarán automáticamente, sino solo cuando los selecciones específicamente.

Esto será útil para aquellos que tengan planes de datos limitados o una conexión a Internet irregular, aunque tendremos que esperar para ver exactamente cómo funciona. Según el código, la velocidad y la calidad del video no cambiarán en la mayoría de los casos.

5. Panel lateral en modo horizontal

(Image credit: SamMobile)

El Panel Edge es un cuadro emergente de accesos directos disponible en One UI 8, y parece que la próxima actualización de software va a aportar cierta flexibilidad adicional a este panel, según el equipo de SamMobile.

En concreto, el Panel Edge podría admitir por primera vez la orientación horizontal, lo que facilitaría el acceso y el manejo cuando se gira la pantalla. Sin embargo, como ocurre con todas estas actualizaciones, tendremos que esperar a ver si finalmente se incluye en la versión final.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.