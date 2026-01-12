Esta podría ser la fecha en la que podrás comprar el Samsung Galaxy S26, y es más tarde de lo habitual

La serie Galaxy S25: de izquierda a derecha, Ultra, Plus y estándar

El Galaxy S26 podría salir a la venta el 11 de marzo.

Esto sería tras el anuncio de su lanzamiento el 25 de febrero.

Esperamos ver tres modelos.

Samsung nunca ha logrado lanzar sus teléfonos Galaxy insignia con una periodicidad tan regular como la que Apple ha mantenido con los mejores iPhones, y parece que en 2026 las fechas volverán a cambiar.

Según Dealabs (a través de Wccftech), la serie Samsung Galaxy S26 estará disponible para su compra el miércoles 11 de marzo. Esto vendrá después de un evento de lanzamiento que se prevé que tenga lugar el miércoles 25 de febrero.

Quizás recuerdes que los teléfonos Samsung Galaxy S25 se presentaron al mundo el miércoles 22 de enero de 2025. Se pudieron comprar a partir del lunes 3 de febrero, casi dos semanas después.

No es raro que las fechas de anuncio y las fechas de venta sean diferentes, pero parece que los modelos insignia Galaxy de 2026 se lanzarán mucho más tarde en el año que sus homólogos de 2025, como se había rumoreado anteriormente.

Tres modelos en camino

We might not get a successor to the Galaxy S25 Edge (Image credit: Philip Berne / Future)

Aunque no sabemos con certeza por qué los teléfonos Galaxy S26 se lanzarán más tarde este año que los modelos anteriores, se especula que la incertidumbre sobre el sucesor del Samsung Galaxy S25 Edge es parte del motivo.

Los que están al tanto dicen que el Galaxy S25 Edge no se ha vendido especialmente bien (véase también el iPhone Air superdelgado), por lo que Samsung ha decidido descartarlo y recuperar el modelo Plus, que Samsung estaba pensando en retirar, según los rumores.

Tal y como están las cosas ahora, esperamos ver el Samsung Galaxy S26, el Galaxy S26 Plus y el Galaxy S26 Ultra en febrero. También podría haber un sucesor del Samsung Galaxy S25 FE, más de gama media, a finales de año.

Para obtener un resumen completo de lo que se puede esperar, consulte nuestra guía con las predicciones actuales de los expertos y nuestra opinión sobre la probabilidad de que esas predicciones sean acertadas cuando los teléfonos salgan al mercado.

