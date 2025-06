¿Está listo el Galaxy Z Fold o Flip para convertirse en Ultra? Samsung acaba de fijar el 9 de julio para su próximo Galaxy Unpacked

Samsung acaba de fijar la fecha de su próximo Galaxy Unpacked

El teaser dice "Ultra Unfolds" el 9 de julio

Esperamos los próximos Galaxy Z Fold y Z Flip, así como un nuevo Galaxy Watch.

¡Es oficial! Después de numerosas pistas por parte de Samsung y múltiples rumores sobre sus próximos dispositivos plegables, el Galaxy Z Fold, Z Flip y Watches, finalmente podemos reservar el 9 de julio para el próximo Galaxy Unpacked de la marca.

Samsung ha fijado la fecha para su próximo evento Galaxy Unpacked, y a juzgar por la invitación oficial al evento y los vídeos compartidos, esperamos al menos dos dispositivos. Uno que se asemeja a un smartphone candybar estándar -aunque apostaría a que será el Galaxy Z Flip 7- y otro que se despliega en algo más grande, probablemente el Galaxy Z Fold 7.

Las festividades del Galaxy Unpacked comenzarán a las 10 de la mañana ET / 7 de la mañana PT / 3 de la tarde BST del 9 de julio de 2025, y el evento será retransmitido en directo. TechRadar estará en la escena en Brooklyn, Nueva York, reportando en vivo, por lo que estaremos revelando Unpacking todo lo que Samsung muestre.

El Galaxy Unpacked de Samsung, centrado en los dispositivos plegables, vuelve a Nueva York. Los dispositivos se presentaron en París en 2024 y en Seúl en 2023.

Los últimos eventos Galaxy Unpacked de Samsung a mediados de año han girado en torno a los dispositivos plegables y wearables, y las fotos y vídeos compartidos de la invitación realmente se inclinan en este sentido. Los vídeos animados reproducen una versión jazzy del clásico tono de llamada de Samsung, y la imagen principal es una fina línea horizontal que se expande en dos dispositivos.

(Image credit: Samsung)

El dispositivo de la parte superior es un rectángulo alargado, probablemente el Galaxy Z Flip 7 pero posiblemente sólo la parte frontal del Galaxy Z Fold 7, pero la parte inferior es un dispositivo que empieza a desplegarse, mostrando dos lados. La parte inferior es la que más se parece al Fold, que se abre como un libro para convertirse en una tableta de pantalla más grande.

No es por darle demasiada importancia a la invitación al evento, pero Samsung está utilizando varios tonos de azul, así como toques de blanco brillante, lo que podría significar que tendremos un bonito tono de azul para los nuevos Flip y Fold. Después de todo, vimos un indicio similar antes del lanzamiento de la línea Galaxy S25 de Samsung.

Además, como es típico en Samsung, ya se puede reservar por adelantado "el último dispositivo Galaxy" y conseguir un crédito de 50 dólares. Al igual que en promociones anteriores, no tendrás que comprometerte a comprar un dispositivo; simplemente estás registrando tu interés. Dicho esto, si ya estás interesado en un nuevo Flip o Fold, vale la pena registrarse para obtener el crédito Samsung de 50 dólares.

What to expect at Samsung’s July 9 Galaxy Unpacked

(Image credit: Samsung)

En varias entradas de blog anteriores a estas invitaciones, Samsung ha insinuado que sus próximos dispositivos serán «el siguiente capítulo de Ultra», lo que nos lleva a creer que el Galaxy Z Fold o el Galaxy Z Flip (¡¿o ambos?!) añadirán «Ultra» a sus nombres. Otra teoría apunta a un nuevo dispositivo tríptico con la denominación Ultra.

La versión animada de la invitación termina con «Ultra Unfolds». Yo apuesto por el Galaxy Z Fold 7 Ultra, pero Samsung ya ha confirmado que la denominación Ultra llegará a sus teléfonos plegables.

Tanto el Flip como el Fold estarán ahora en la séptima generación, y esperamos algunas actualizaciones bastante iterativas pero significativas para ambos. Informes recientes sugieren una actualización significativa para lo que probablemente será la estrella del espectáculo, el Galaxy Z Fold 7. Al igual que el Galaxy S25 Edge, se espera que sea aún más delgado cuando se despliegue y que cuente con una pantalla interna más grande, de 8 pulgadas.

(Image credit: Future)

También se rumorea que tomará una página del Galaxy S25 Ultra y adoptará una impresionante cámara con sensor principal de 200 megapíxeles, que debería mejorar significativamente las capacidades de fotografía y videografía del plegable insignia de Samsung.

Por supuesto, también debería obtener una mejora de velocidad gracias al nuevo silicio en su interior y Samsung One UI 8, así como más funciones de IA. Se espera que estas últimas lleguen en forma de Galaxy AI, así como a través de la asociación de Samsung con Google.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Con el Galaxy Z Flip 7, los rumores apuntan a que no habrá grandes cambios en las cámaras -una evolución poco estelar, sin duda-, pero Samsung podría desplegar un nuevo software para aprovechar mejor las cámaras principal de 50 megapíxeles y ultrawide de 12 megapíxeles que probamos en el Flip 6.

En cuanto a los cambios, al igual que el Galaxy Z Fold 7, el Galaxy Z Flip 7 será un poco más grande, con una pantalla interna de 6,8 pulgadas, pero la verdadera historia está en la parte delantera.

Samsung podría equipararse al último teléfono plegable Razr de Motorola y ampliar la pantalla hasta las 4 pulgadas en el Flip 7, frente a las 3,5 pulgadas del Flip 6. Esto, unido a la nueva pantalla One, aumentaría el tamaño del teléfono. Esto, junto con la nueva interfaz de usuario One UI 8 y más funciones de inteligencia artificial, podría hacer que la pantalla fuera mucho más útil y atractiva.

Los dos próximos plegables de Samsung serán probablemente las estrellas del Unpacked del 9 de julio, pero teniendo en cuenta que al gigante de la tecnología le encanta hacer bromas sobre los próximos dispositivos, no nos sorprendería si pudiéramos echar un vistazo a un rumoreado dispositivo tríptico. Eso sí que sería estelar.

(Image credit: Future)

Samsung no solo aprovechó su último evento Unpacked de julio de 2024 para desvelar el Galaxy Z Flip 6 y el Galaxy Z Fold 6. También tuvimos el Galaxy Ring, Galaxy Watch 7, y Galaxy Watch Ultra, (oh, y Galaxy Buds 3 Pro), por lo que es probable que veamos algunos nuevos wearables el próximo mes. Sin embargo, si estás esperando el Galaxy Ring 2 o el Galaxy Watch Ultra 2, no esperes a que salgan a la venta esta vez.

El Galaxy Watch 8 podría recibir una actualización de pantalla y algunas nuevas funciones de salud, pero una sorpresa podría ser el regreso del Galaxy Watch Classic con un bisel móvil alrededor de la pantalla - un posible prototipo de este dispositivo apareció en eBay no hace mucho tiempo.

En cualquier caso, tanto si te entusiasma un nuevo Flip como un Fold, un Ultra o un wearable, Samsung va a desvelar algo que despertará tu curiosidad el 9 de julio.

TechRadar te ofrecerá información y análisis en directo, pero también te facilitaremos el seguimiento del evento. Será el tercer Galaxy Unpacked de 2025, y esperamos que sea emocionante.