El Samsung Galaxy S26 Ultra podría incorporar en su pantalla una función de IA que mejora la privacidad. Y así funciona

El Samsung Galaxy S26 Ultra podría utilizar una nueva tecnología llamada Flex Magic Pixel.

Esto permitiría a la IA controlar los píxeles de la pantalla, ocultando el contenido en determinados ángulos.

De este modo, se podrían ver cosas que se prefieren mantener en privado, incluso cuando hay otras personas alrededor.

¡Atención! El próximo lanzamiento de Samsung, el Galaxy S26 Ultra podría convertirse en el primer smartphone en incorporar una nueva función de protección de la privacidad que utiliza IA para impedir que otras personas espíen tu pantalla.

Según DealSite (a través de @Jukanlosreve), que cita «fuentes del sector», Samsung planea equipar la pantalla del Galaxy S26 Ultra con una nueva tecnología llamada «Flex Magic Pixel». Esta función utilizaría la inteligencia artificial para controlar los píxeles de la pantalla, de modo que la imagen solo sea visible desde ángulos específicos.

El resultado sería algo parecido a los protectores de pantalla que ya se pueden aplicar a los teléfonos para proteger la privacidad, que ocultan el contenido de la pantalla a las personas que no la miran directamente. Sin embargo, Flex Magic Pixel aparentemente no tendría los mismos inconvenientes que estos protectores de pantalla, que a menudo pueden reducir la calidad de la imagen o el brillo.

Así, con Flex Magic Pixel se podrían mantener los datos confidenciales y personales en secreto, sin sacrificar la calidad de la pantalla. Esto podría ser especialmente útil para cualquiera que utilice el transporte público, ya que, de lo contrario, las personas que le rodean podrían espiar su pantalla. Pero podría ser una característica tranquilizadora para cualquiera.

Y aunque nos tomamos con cautela la afirmación de que esto llegará al Samsung Galaxy S26 Ultra, en realidad se trata de una tecnología que Samsung ya ha mostrado, por lo que existe y tendría sentido que Samsung la incorporara a un teléfono.

Múltiples tecnologías en múltiples teléfonos

En cualquier caso, estas fuentes afirman que el Galaxy S26 Ultra será el único miembro de la línea Samsung Galaxy S26 que contará con Flex Magic Pixel, pero añaden que es probable que el Samsung Galaxy Z Fold 8 y el Samsung Galaxy Z Flip 8 también lo incorporen.

En el mismo informe, añaden que es probable que el Samsung Galaxy S26 Ultra también cuente con CoE (Color Filter on Encapsulation). Esto significaría eliminar el polarizador de su pantalla OLED y sustituirlo por un filtro de color, un cambio que podría hacer que la pantalla fuera más delgada, al tiempo que mejoraría la reproducción del color y reduciría el consumo de energía.

Samsung ya utiliza esta tecnología en sus teléfonos plegables, pero hasta ahora no se ha utilizado en ningún teléfono no plegable. Por lo tanto, si el Samsung Galaxy S26 Ultra cuenta con ambas mejoras en la pantalla, podría tener algunas ventajas significativas sobre los teléfonos de la competencia.

Probablemente lo sabremos con certeza en enero o febrero, ya que es probable que sea entonces cuando se lance la línea Samsung Galaxy S26.