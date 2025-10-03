El Samsung Galaxy S26 Ultra parece que contará con dos importantes funciones nuevas de privacidad

Las capturas de pantalla filtradas muestran una función de «Pantalla de privacidad» que podría estar disponible en el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Esto podría garantizar que la pantalla solo sea visible desde ciertos ángulos, de modo que los fisgones no puedan verla.

Samsung también parece estar trabajando en una función de "Protección de la privacidad" para ocultar los datos confidenciales de las imágenes compartidas.

¿Qué es lo que deseas con ansías en la nueva serie Galaxy S26 de Samsung? Si tu respuesta se encamina a mejoras en sus especificaciones, te tenemos malas noticias, pues las filtraciones sugieren que no habrá muchas, sin embargo, en su lugar, Samsung podría dar prioridad a las herramientas de privacidad en su próxima línea insignia.

La primera de estas herramientas, denominada "Privacy Display", se puede activar automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, como cuando se utilizan aplicaciones confidenciales o cuando se está en zonas concurridas, y una vez activada, dificultaría que otras personas pudieran ver la pantalla.

Esta función fue descubierta aparentemente por el usuario X @achultra (a través de GSMArena) en el código de One UI 8.5, es decir, la función no está activa en las versiones de prueba actuales de One UI 8.5, pero las pantallas de configuración relevantes pueden encontrarse aparentemente si se profundiza lo suficiente en el código.

The next S26 Ultra will have a privacy feature that keeps people from peeking at your screen. pic.twitter.com/tFcgeFpCqGOctober 2, 2025

Las capturas de pantalla anteriores no dejan claro cómo se lograría exactamente este nuevo nivel de privacidad, pero ya se ha dicho que el Samsung Galaxy S26 Ultra podría controlar los píxeles para que la pantalla fuera menos visible desde ciertos ángulos, de forma similar a lo que ya se puede conseguir con los protectores de pantalla de privacidad, pero sin tener que colocarlos en el teléfono ni tenerlos activos todo el tiempo.

Cabe señalar que las capturas de pantalla de esta última filtración contienen varios errores tipográficos, lo que nos hace preguntarnos si son realmente auténticas, pero como no es la primera vez que oímos hablar de esta función, es muy posible que se incorpore de todos modos. Esperemos que así sea, porque podría ser un truco de software realmente muy útil para evitar que nos espíen la pantalla en el transporte público.

Protección de su privacidad en imágenes compartidas

Una imagen filtrada de la función de protección de la privacidad en One UI 8.5 (Image credit: SamMobile)

Y esta no es la única función de privacidad que podría incorporarse al Samsung Galaxy S26 Ultra, ya que SamMobile ha detectado una función llamada "Protección de la privacidad" en One UI 8.5.

Esta herramienta puede difuminar o eliminar automáticamente la información confidencial de las imágenes que compartes. Así, por ejemplo, si compartes una foto de tu licencia de conducir o pasaporte, puedes optar por ocultar cualquier elemento que no desees compartir.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En realidad, no se trata de una función totalmente nueva, como señala SamMobile, pero hasta ahora solo está disponible en China. Sin embargo, con One UI 8.5, que no se espera que se lance en su forma definitiva antes de 2026, parece que se está extendiendo más ampliamente.

Es probable que esta función de protección de la privacidad funcione en más dispositivos además de la serie Samsung Galaxy S26, pero, según se informa, la función de pantalla de privacidad será exclusiva del próximo buque insignia de Samsung. Como mínimo, es probable que no funcione en los teléfonos existentes, ya que es probable que necesite nuevo hardware, mientras que el desenfoque del contenido de las imágenes se puede lograr solo con software.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.