Advierten a usuarios de Samsung Galaxy sobre posible riesgo al dejar la linterna encendida tras video viral en TikTok

Solo los usuarios de TikTok podían descubrir que el flash de la cámara de los teléfonos Samsung Galaxy es lo suficientemente potente como para derretir el plástico.

Un video viral de @neev.akavak muestra cómo se usa el flash LED de un Samsung Galaxy S25 FE para hacer un agujero en una bolsa de plástico negra, y dado que la mayoría de los teléfonos Samsung recientes comparten el mismo hardware de flash, es probable que todos los teléfonos de las líneas Galaxy S24, Galaxy S25 y Galaxy S26 puedan repetir el mismo truco (sin embargo, no recomendamos que intentes repetirlo en casa).

"Por eso los museos no permiten el flash, amigos", dice un comentario debajo del video, mientras que otro usuario escribe: "A veces me guardo el teléfono en el bolsillo sin darme cuenta de que el flash está encendido, y siento como si me estuviera quemando un agujero".

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Por supuesto, la explicación de este «problema» es clara: los mejores teléfonos Samsung cuentan con LED increíblemente potentes, y la luz contiene energía que genera calor cuando es absorbida por materiales como el plástico o la piel. Si se aplica el flash del teléfono contra un material sintético delgado, es posible que el calor absorbido por ese material deje una marca.

La propia Samsung reconoce este riesgo en la herramienta Linterna, advirtiendo a los usuarios —cuando suben el brillo— que «la luz de la cámara puede causar quemaduras de baja temperatura si entra en contacto prolongado con la piel. Evita dejar la linterna encendida durante un período prolongado».

La interfaz Torch en los teléfonos Samsung Galaxy (Image credit: Future)

Queda claro, pues, que la empresa confía en que sus usuarios actúen con sentido común y precaución al usar funciones como esta; no deberías apoyar la linterna de tu teléfono contra superficies delgadas durante mucho tiempo, del mismo modo que no deberías —¡sorpresa!— tragarte el teléfono entero ni golpearte la cabeza con él (una vez más, por favor, no intentes ninguna de esas cosas en casa). No estamos hablando de un riesgo de incendio a la altura del Samsung Galaxy Note 7.

Aun así, como le dice a TechRadar Lee Elliott, director de producto del sitio web de reciclaje de teléfonos Compare and Recycle, se deben seguir reconociendo los riesgos que plantean las luces LED potentes de los teléfonos inteligentes: "Aunque los dispositivos muestran una advertencia cuando la linterna está en el nivel de brillo más alto, todos sabemos lo fácil que es olvidarse de apagar funciones en nuestros dispositivos, o activarlas accidentalmente.

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"Esto significa que podrían surgir problemas si los usuarios de Samsung dejan accidentalmente la linterna encendida en un espacio cerrado, como una bolsa o un bolsillo. Dado que muchos artículos de uso diario contienen materiales sintéticos, especialmente mochilas y ropa, dejar la linterna encendida por error podría provocar daños o derretimientos.

"Si se deja encendida durante un período prolongado, esto podría convertirse en un riesgo de incendio. Por lo tanto, es bueno recordar que hay que comprobar que la linterna no se haya quedado encendida sin querer, evitar cubrir la fuente de luz durante largos períodos y reducir manualmente el brillo de la linterna por debajo del nivel de advertencia cuando la estés usando".

Samsung tampoco es la única en comercializar módulos de flash LED de gran potencia. El mes pasado, varios usuarios de los Google Pixel 10 y 10 Pro XL se quejaron de que los módulos de flash de sus teléfonos se habían quemado o derretido tras un uso prolongado, lo que podría considerarse un problema aún más preocupante.

Sin embargo, los teléfonos de Samsung parecen tener flashes más potentes que sus contrapartes de Apple: en un video aparte, un YouTuber descubrió que el flash del iPhone 17 Pro Max era significativamente más débil que el del Samsung Galaxy S25 Ultra, el cual quemó una lámina de plástico de manera similar al mencionado Galaxy S25 FE.

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En resumen, si tienes un teléfono Samsung Galaxy, debes tener cuidado al usar la linterna de tu dispositivo a máxima potencia. Comprueba que la linterna esté apagada cuando dejes el teléfono en el bolsillo o sobre una superficie, y asegúrate siempre de llevar los aparatos electrónicos usados a tu centro de reciclaje local; no los tires simplemente a la basura. Y, desde luego, no los tires a la basura con la linterna encendida. Ya sabemos cómo acaba eso.

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