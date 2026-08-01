Reemplacé mi iPhone por el Balance Phone para reducir las distracciones, aunque el resultado no fue la desintoxicación digital que esperaba

¿Te gustaría pasar menos tiempo mirando una pantalla, pero no quieres renunciar a las ventajas prácticas de tener un teléfono inteligente? El «equilibrio» del Balance Phone radica en que se encuentra a medio camino entre los teléfonos básicos de antaño y la sobrecarga de estímulos que atraen la atención de los mejores teléfonos de hoy en día.

Lo más importante es que sigue siendo un teléfono inteligente (uno básico de Samsung, para ser específicos), así que resuelve todos los problemas típicos de los teléfonos básicos, como la falta de WhatsApp, mapas y música, pero funciona con un sistema operativo limitado llamado Balance OS, diseñado para ayudarte a reducir tus hábitos de desplazamiento por la pantalla.

Acabo de pasar una semana usando el Balance Phone como mi dispositivo principal para darme una idea de cuán efectivas son sus funciones de desintoxicación digital. ¿Me ayudaría a recuperar mi tiempo, a estar más presente o a ser más productivo? ¿O este vistazo a un futuro sin redes sociales para los niños me dejaría aburrido y marginado? La respuesta es complicada.

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¿Qué es el Balance Phone y qué bloquea?

(Image credit: Future)

El Balance Phone es, en esencia, un Samsung Galaxy A37 que funciona con el sistema operativo Balance OS, una versión restringida de Balance. Balance también ofrece el Balance Phone Kids, de especificaciones más básicas (un Galaxy A17), y el Balance Phone Pro, de especificaciones más avanzadas (un Galaxy S25); los tres teléfonos cuestan un poco más que sus equivalentes de Samsung sin restricciones. El modelo que probé para este artículo era una versión anterior del Balance Phone basada en el Galaxy A16.

Al igual que la inminente prohibición de las redes sociales para menores de 16 años en el Reino Unido, el Balance Phone bloquea las plataformas de redes sociales (incluidas X, Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram y Facebook), mientras que exime a los servicios de mensajería como WhatsApp y Signal.

También impone límites bastante estrictos a tu comportamiento de navegación, no solo bloqueando el acceso a contenido para adultos, sino también impidiendo por completo las búsquedas de imágenes para adultos e incluso bloqueando varios sitios web de noticias y blogs (ni siquiera puedes usar navegadores que no sean Chrome —¡imagínate!).

(Image credit: Future)

¿Te ayuda a controlar el tiempo que pasas frente a la pantalla?

Sí, de hecho diría que el Balance Phone es una de las soluciones más efectivas para dejar de usar el celular que he probado hasta ahora.

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No puedes eliminar ni modificar el sistema operativo aunque quisieras, así que creo que también sería un celular ideal para alejar a los niños de las redes sociales. Sería un primer celular ideal para los usuarios más jóvenes, y es súper sencillo e intuitivo de usar.

En muchos sentidos, es un celular hecho para no ser usado. Antes, sentía que los dispositivos de Nothing estaban diseñados para usarse menos, con sus diseños minimalistas y su sistema operativo enfocado en funciones específicas, pero el Balance Phone lleva esto último a otro nivel.

Si eliges la pantalla de inicio "Balance" durante la configuración, es simplemente una pantalla negra personalizable con los nombres de ocho aplicaciones (de tu elección) en pantalla. Puedes acceder a una vista de la biblioteca de aplicaciones con un par de deslizamientos, pero está limitada de forma predeterminada.