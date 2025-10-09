realme y RICOH se unen para revolucionar la fotografía móvil

¡Atención! Sobre todo si son fans de realme, pues anunció una increíble alianza estratégica con Ricoh Imaging Company, y lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho para conocer los detalles. Ya que el lanzamiento oficial está previsto para el 14 de octubre en Pekín, China.

Tras cuatro años de preparación, esta colaboración se posiciona como una de las más sólidas de la industria de la imagen. Para celebrarlo, ambas compañías lanzaron el vídeo "4 años en una instantánea", que destaca cuatro años de ingeniería conjunta y presenta las características de su primer producto cocreado, diseñado específicamente para el realme GT 8 Pro.

Un viaje conjunto que comienza con los puntos débiles de los usuarios móviles

En el video, Chase Xu, vicepresidente y director de marketing de realme, conversó con Kazunobu Saiki, director general de la división de cámaras de RICOH IMAGING COMPANY LTD., sobre los elementos que unieron a ambas marcas, basándose en una comprensión compartida de las demandas de los usuarios. realme observó que los jóvenes se enfrentaban a dos problemas principales en la fotografía móvil: un hardware cada vez más similar y algoritmos sobreprocesados ​​que restaban autenticidad a las fotos. “La gente se está cansando de las mismas fotos de 'estilo perfecto'. Cada vez más, todos quieren mostrar su propio estilo, en lugar de copiar la misma imagen”, explicó Chase Xu.

La serie RICOH GR ha sido reconocida como un referente de la fotografía callejera gracias a su nitidez, portabilidad y rápida respuesta. "Eso es precisamente lo que valoramos", afirmó Xu. Saiki coincidió: "RICOH Imaging y realme comparten una base de usuarios jóvenes y creativos. Nuestra colaboración no se centra solo en la innovación de productos, sino también en la cultura para inspirar a una nueva generación a disfrutar de la fotografía callejera y descubrir la belleza de la vida cotidiana".

Este espíritu compartido es la razón por la que ambas marcas se unieron: para brindar a los jóvenes herramientas que les permitan capturar imágenes auténticas y expresarse personalmente, trasladando la tradición de la cámara convencional a la fotografía móvil.

El GT 8 Pro lleva la herencia de GR al bolsillo de los jóvenes

Gracias a la amplia personalización entre los equipos de I+D de realme y RICOH GR, el GT 8 Pro ofrece una experiencia de imagen sin precedentes, con innovaciones revolucionarias en capacidades ópticas, algoritmos de color, tonos de imagen y un diseño de interfaz de usuario a medida que imita la sensación de una cámara RICOH GR.

Este dispositivo combina a la perfección 30 años de tradición de RICOH GR, incluyendo su icónica estética cinematográfica y cinco tonos de imagen clásicos, con las fortalezas de realme en fotografía móvil y un profundo conocimiento de las preferencias de las generaciones actuales, creando una sinergia única que impulsa la cultura de la fotografía callejera mediante el desarrollo y la ingeniería conjunta. Más que una simple competencia de especificaciones o filtros uniformes, infunde atmósfera y calidez emocional en cada foto, animando a los jóvenes a documentar su vida cotidiana con autenticidad.

(El director de marketing de realme, Chase Xu, habla con Kazunobu Saiki, director general de la división de negocios de cámaras de RICOH IMAGING COMPANY LTD.) (Image credit: realme)

“Captura sin Reglas”

Esta colaboración no se trata solo de un producto, sino de extender la cultura de la fotografía callejera a la era móvil. 4 años en una captura marca un hito, animando a los jóvenes a registrar y expresar libremente sus vidas. "Es una forma fresca y joven de tomar fotos. No esperas ni intentas conseguir la foto perfecta, simplemente pulsas el botón y capturas el momento: Captura sin reglas", dijo Xu.

"Con esta colaboración, esperamos que incluso quienes no suelen usar una cámara dedicada experimenten la fotografía instantánea con el GT 8 Pro", señaló Saiki.

El camino ahora se dirige hacia el 14 de octubre, cuando la colaboración entre realme y Ricoh GR haga su debut oficial, marcando el comienzo de una nueva era en la fotografía callejera móvil.