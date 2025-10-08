realme 15 Pro Game of Thrones: tecnología y fantasía se unen en una edición especial global

¿Estás listo para conocer todos los detalles sobre el nuevo realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada? Recordemos que se trata del primer smartphone personalizado del mundo creado en colaboración con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products.

Además, tiene el objetivo de ofrecer a los fans un dispositivo inspirado en la exitosa serie de HBO, Game of Thrones. Esta colaboración sin precedentes no solo presenta el primer diseño del mundo con tecnología de cambio de color Dragonfire, sino que también ofrece una experiencia épica para los jóvenes usuarios a través de su icónico diseño inspirado en Westeros y una caja de regalo de edición limitada a nivel mundial.

Con el tema “Descubre tu Poder Real”, el evento de lanzamiento tuvo lugar en el Game of Thrones Studio Tour oficial, ubicado en el set de filmación original en Linen Mill Studios, Banbridge, Irlanda del Norte. El smartphone hizo una aparición dramática en esta atracción de clase mundial, que da vida a la legendaria serie a través de escenarios inmersivos, intrincados accesorios y vestuarios, y relatos detrás de cámaras, creando un escenario único para su presentación. A lo largo del recorrido, los asistentes exploraron las avanzadas capacidades fotográficas del dispositivo, incluida la tecnología de cambio de color Dragonfire, junto con su potente rendimiento y diseño impactante, en una experiencia que los transportó directamente al mundo de Westeros.

(Image credit: realme)

“Estamos encantados de colaborar con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products para llevar la icónica franquicia de Game of Thrones a un dispositivo personalizado que realmente resuena con los jóvenes usuarios. Esta colaboración demuestra que realme realmente sabe jugar — no es solo una colaboración de marca, sino una muestra de nuestra innovación continua en materiales, diseño y experiencias centradas en la juventud”, dijo Chase Xu, vicepresidente y CMO de realme. “Esperamos inspirar a todos a expresarse con valentía y permitir que más personas sientan el verdadero significado de ‘Descubre tu Poder Real’.”

Diseño Épico, Artesanía Icónica

El realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada encarna por completo una sensación de grandeza épica y espíritu innovador en su diseño. La parte trasera presenta un llamativo diseño de identidad épica en negro y dorado, elaborado en cuero negro premium con patrones decorativos inspirados en los emblemas de las Grandes Casas, resaltado por un Sello de Poder tridimensional grabado en 3D de la Casa Targaryen como pieza central. Incluso el módulo de la cámara incorpora motivos de inspiración medieval, mientras que las garras doradas tridimensionales del dragón equilibran la elegancia con un perfil ultradelgado de solo 7.84 mm, reflejando el estilo lujoso de la realeza medieval.

Inspirado en el renacimiento de Daenerys Targaryen desde el fuego, realme introduce la primera tecnología del mundo Dragonfire Color-Changing, que transforma el color del teléfono de negro a rojo al contacto con agua a 44°C, simbolizando el despertar del poder oculto dentro de cada usuario.

Completando estos elementos de diseño icónicos se encuentra la caja de regalo de edición limitada, con un diseño exterior del Mapa de Westeros, inspirada en el cofre de madera de los huevos de dragón de Daenerys. Incluye un soporte para teléfono con forma del Trono de Hierro, un misterioso pergamino en blanco, el broche de la Mano del Rey y un set de accesorios personalizados que incluye postales y calcomanías, sumergiendo a los usuarios en el mundo de Game of Thrones desde el momento en que abren

Rendimiento Insignia con Toques de Fantasía

El realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada también ofrece un rendimiento de nivel insignia. Presenta una triple cámara ultra nítida de 50MP y una cámara frontal ultra gran angular de 50MP, acompañadas de nuevos filtros personalizados temáticos de las Casas de Game of Thrones, que recrean los tonos icónicos de la serie. Las funciones de IA desbloquean aún más posibilidades creativas: AI Edit Genie introduce funciones temáticas de Game of Thrones, que permiten generar atuendos de estilo medieval con un solo comando de edición.

El dispositivo también incluye temas de interfaz personalizados “Hielo” y “Fuego”, que sumergen al usuario con efectos visuales cinematográficos. Impulsado por el procesador insignia Snapdragon® 7 Gen 4, una batería Titan de 7000 mAh y carga ultra rápida de 80W, el smartphone garantiza un alto rendimiento y una experiencia prolongada, proporcionando un entorno fluido para que florezcan la creatividad y la imaginación.

Precio y Disponibilidad

El realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada estará disponible a partir del mes de Octubre como una edición limitada global de 5000 unidades, en México estará llegando durante el mes de Octubre y su precio y canal de venta será anunciado en sus redes sociales.

Al traer una fantasía épica a la vida cotidiana, realme ofrece a los jóvenes un dispositivo que combina a la perfección rendimiento, creatividad y narrativa inmersiva. Para quienes buscan una fusión perfecta de imaginación y tecnología, este smartphone de edición limitada es imprescindible.