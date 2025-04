Motorola presentó sus nuevos dispositivos: moto watch fit y moto buds loop, con tecnología Sound by Bose y cristales Swarovski

Motorola no deja de sorprendernos, esta vez con la expansión de la familia moto things con la llegada de: moto buds loop y moto watch fit, dos dispositivos diseñados para integrarse perfectamente en el ecosistema Motorola. No te pierdas ningún detalle a continuación.

Diseñados para combinar estilo, comodidad y tecnología de vanguardia, los moto buds loop con tecnología Sound by Bose son los primeros auriculares abiertos de Motorola. Ofrecen una increíble experiencia auditiva que permite escuchar música y contenidos con una calidad de audio de primera mientras se está abierto al mundo que los rodea. Son más que unos auriculares, son una declaración de moda.

Los moto buds loop presentan un marco elegante y ligero y una silueta refinada, que se amoldan a las orejas de los usuarios para un ajuste seguro y cómodo durante todo el día. Ideales para quienes desean mantenerse conectados con su entorno sin renunciar a la comodidad, el sonido o el estilo, los moto buds loop transforman la escucha diaria en una experiencia elegante sin esfuerzo. Para un acabado aún más lujoso, Motorola se complace en ofrecer los moto buds loop en el color Pantone® French Oak con cristales de Swarovski¹. Adornados con deslumbrantes cristales de Swarovski, esta edición de los Moto Buds Loop inspirada en la joyería es una mezcla perfecta de lujo e innovación y marca el inicio de la colaboración de Motorola con Swarovski. Los moto buds loop también estarán disponibles en el color verde Pantone® Trekking Green.

