Si el rumoreado OnePlus 16 Pro se parece en algo al Oppo Find X9 Pro, se lo recomendaré a todos los fanáticos de Android
¿Continuará la superposición entre OnePlus y Oppo?
¿Para ti qué debería tener un smartphone para ser el dispositivo perfecto? Para algunos depende de la cámara, para otros sus capacidades de gaming, sin embargo, otros solo se basan en si son Android o iPhone.
Para nosotros, no hay una respuesta concreta a esta vieja pregunta, pero si me preguntan, OnePlus se ha acercado bastante con su último modelo insignia.
El OnePlus 15 es prácticamente un modelo a seguir en cuanto al diseño de teléfonos modernos. Tiene una pantalla grande y bonita, un sistema de triple cámara muy capaz, un diseño elegante y resistente, una enorme batería de 7300 mAh y el nuevo chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Todo esto por 899,99 dólares/899 libras: el OnePlus 15 es realmente lo mejor que se puede encontrar, de ahí nuestra reseña de cinco estrellas del OnePlus 15.
Pero ahora, gracias a los nuevos rumores, la posibilidad de algo aún mejor se vislumbra en el horizonte. Según el informante OnePlus Club (a través de GizmoChina), la próxima generación del OnePlus 16 podría tener su propio modelo «Pro», presumiblemente llamado OnePlus 16 Pro.
Aunque este rumoreado teléfono probablemente aún esté lejos (OnePlus acaba de lanzar el OnePlus 15 en EE. UU.), es probable que sea uno de los teléfonos más potentes que jamás haya salido al mercado. OnePlus ya equipa cada nueva generación de sus teléfonos insignia con excelentes actualizaciones de hardware, por lo que imagino que las cosas tendrían que mejorar mucho para ganarse ese apodo de «Pro».
Puede resultar difícil imaginar cómo será la nueva línea de teléfonos de próxima generación; por suerte, sé exactamente dónde podemos buscar inspiración, y espero que OnePlus también.
Llevo varios meses utilizando a diario el Oppo Find X9 Pro y sigo tan encantado con él como el primer día. Tal y como detallo en mi reciente reseña del Oppo Find X9 Pro, se trata de un teléfono tremendamente potente que supera a cualquier otro que haya utilizado en cuanto a fotografía, duración de la batería y inmersión en la pantalla.
El Oppo Find X9 Pro también se parece mucho al OnePlus 15: los aficionados a la tecnología y los lectores asiduos de TechRadar ya sabrán que ambas marcas pertenecen a la misma empresa matriz, BBK Electronics. Esto significa que las dos empresas comparten gran parte del software y el hardware, por lo que la experiencia con Oppo y OnePlus es bastante similar.
Sin embargo, Oppo lleva la delantera a su hermana más conocida en lo que respecta a los teléfonos Pro y Ultra de gama alta. El Find X9 Pro que he estado usando todos los días viene con un sistema de triple cámara como el OnePlus 15, pero con sensores más grandes en todos los aspectos y una impresionante cámara teleobjetivo de 200 MP. Oppo también le arrebata el título de campeón en cuanto a batería a su marca hermana, ya que el Find X9 Pro tiene una ridícula batería de 7500 mAh.
Y aún hay más por venir: los rumores sobre el Find X9 Ultra están empezando a circular. Si sigue el patrón del Find X7 Ultra y el Find X8 Ultra, el Find X9 Ultra podría incorporar un sensor de 1 pulgada, y Android Headlines apunta a una cuarta cámara con teleobjetivo de 10 aumentos. Vaya. Oppo nunca ha distribuido sus teléfonos Ultra en los mercados occidentales, pero aquí es donde OnePlus, con toda su influencia y reputación, puede realmente brillar.
Podría seguir hablando de mi amor por los teléfonos Oppo y el Find X9 Pro, pero la razón por la que saco todo esto a colación es para ilustrar que OnePlus ya tiene un conjunto de ideas de las que puede sacar provecho para crear una versión más potente de su buque insignia: simplemente necesita echar un vistazo a la hoja de respuestas de Oppo.
Y luego está la próxima serie OnePlus Turbo 6, una versión centrada en los juegos de los teléfonos insignia de OnePlus con baterías de 9000 mAh, lo que demuestra que OnePlus ya ha dado un gran paso en su mercado nacional de China.
Tanto si el OnePlus 16 Pro resulta ser el OnePlus Turbo rediseñado para los mercados globales como si se trata de un modelo completamente nuevo, es probable que compita con el iPhone 17 Pro Max, el Samsung Galaxy S25 Ultra, el Google Pixel 10 Pro XL y sus sucesores.
El OnePlus 15 estándar ya compite cara a cara con estos buques insignia convencionales, por lo que hay muchas posibilidades de que un modelo Pro tenga tal impacto que cambie nuestra forma de evaluar los mejores teléfonos. Y si un futuro modelo Pro continúa con la tendencia de la empresa de socavar a la competencia (lanzándolo, por ejemplo, a 1099 dólares/1099 libras/1849 dólares australianos), podría convertirse en una recomendación imbatible para los fans de Android y en una verdadera tentación para los amantes de Apple.
Por ahora, sin embargo, me quedo con mi Find X9 Pro y espero que OnePlus esté poniendo en marcha sus propios laboratorios de desarrollo o copiando con buen gusto a Oppo. Lo anterior se basa principalmente en rumores por ahora, así que no pierdas de vista nuestra lista de los mejores teléfonos OnePlus para conocer los nuevos modelos.
