OnePlus ha presentado sus teléfonos para juegos Turbo 6 y ha confirmado que contarán con baterías de 9000 mAh

Ahora podemos ver con detalle el Turbo 6 y el Turbo 6V.

Se trata de teléfonos para juegos de OnePlus que saldrán al mercado el próximo mes.

Se han confirmado los rumores anteriores sobre una batería de 9000 mAh.

Sin duda, el OnePlus 15 fue uno de los mejores lanzamientos del año, pero todo parece indicar que la compañía ya está pensando en su siguiente movimiento con el lanzamiento de un par de smartphones centrados en juegos con el nombre de "Turbo", y ahora un teaser oficial nos deja el primer vistazo.

El video fue publicado en la red social china Weibo por OnePlus (a través de 9to5Google), y menciona tanto un teléfono Turbo 6 como un teléfono Turbo 6V. Aún no está claro cuáles son las diferencias, pero es posible que uno sea más potente que el otro.

Podemos ver al menos cuatro colores: plateado, negro, verde pálido y azul pálido. Dado que una de las escenas muestra un teléfono golpeado por el polvo y el agua, parece que estos dispositivos Turbo tendrán una clasificación IP68.

En el video se mencionan otras dos especificaciones: una pantalla de 165 Hz, para una acción de juego fluida, y una batería de 9000 mAh. Ya se había rumoreado sobre esa gran capacidad de batería, y ahora tenemos la confirmación de OnePlus de que está en camino.

El próximo mes

Nos ha impresionado el OnePlus 15 (Image credit: OnePlus)

En cuanto al diseño de estos teléfonos, parece que OnePlus no se aleja demasiado de la elegante estética del OnePlus 15. Es un enfoque sencillo y agradable a la vista, y funciona bien.

Estos teléfonos se insinuaron por primera vez a principios de este mes, cuando OnePlus dijo que los teléfonos se centrarían en los juegos y ofrecerían un rendimiento «aterradoramente potente», aunque aún no sabemos nada sobre las especificaciones del procesador o la RAM.

Lo que sí sabemos es que el Turbo 6 y el Turbo 6V se darán a conocer el jueves 8 de enero y se lanzarán inicialmente en China. Como es habitual con OnePlus, tendremos que esperar un tiempo para conocer su disponibilidad internacional y su precio.

Dado que aún queda más de una semana para la fecha de lanzamiento, es posible que en los próximos días se revelen más detalles oficiales. Teniendo en cuenta la calidad de los mejores teléfonos para juegos que ya hay en el mercado, se trata de una nueva aventura bastante audaz para OnePlus.

