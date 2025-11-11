"Los imanes son demasiado pesados": un ejecutivo de OnePlus explica por qué el OnePlus 15 no tiene carga magnética al estilo Pixel

¿Recuerdas cuando Google presentó el nuevo Pixel 10 con soporte de carga inalámbrica estilo MagSafe? Muchos creíamos que sería el inicio de una ola de smartphones Android con esta tecnología. Sin embargo, los fans de OnePlus, al menos, tendrán que esperar un poco más para tener un equivalente a PixelSnap en los mejores teléfonos OnePlus.

El OnePlus 15 se lanzará a nivel mundial el 13 de noviembre y, aunque todavía no podemos compartir todas las especificaciones y características del teléfono, sí sabemos que vendrá con una gigantesca batería de 7300 mAh y será compatible con la carga por cable de 120 W (a través de SuperVOOC) y la carga inalámbrica de 50 W (a través de AirVOOC).

Sin embargo, lo que no tendrá es ningún tipo de imanes integrados, lo que significa que los propietarios del OnePlus 15 tendrán que comprar una funda magnética por separado para aprovechar mejor esa impresionante velocidad de carga inalámbrica. Lo mismo ocurría con el OnePlus 13, que se lanzó en enero.

OnePlus 15 hands-on: a MEGA battery and 120W charging! - YouTube Watch On

Entonces, ¿por qué OnePlus ha decidido no seguir el ejemplo de Google? Como explicó Rudolf Xu, director sénior de marketing de productos de OnePlus, en un reciente evento previo a la presentación del OnePlus 15: «No hemos integrado imanes en el teléfono porque son demasiado pesados y ya reservamos la mayor parte del espacio para una batería más grande.

El espacio [libre] dentro del teléfono es muy limitado. Por ejemplo, está la bobina inalámbrica, que ya consume mucho espacio. Y si se añaden imanes, no solo se sacrificará la comodidad [debido al peso], sino que también [significará] que la batería tendrá que ser más pequeña. Y entonces no podremos competir con [nuestros competidores] con la batería más grande posible. Hay pros y contras: hay que ceder en algunas cosas para ganar en otras».

Cabe señalar que la batería de 7300 mAh del OnePlus 15 es un 22 % más grande que la de 6000 mAh del OnePlus 13, y un 40 % más grande que la de 5200 mAh del Google Pixel 10 Pro XL. Apple no revela públicamente el tamaño de las baterías de sus mejores iPhones, pero se cree que el iPhone 17 Pro Max tiene una batería de 5088 mAh.

El OnePlus 15 en Sand Storm, Infinite Black y Ultra Violet. (Image credit: OnePlus / Future)

Sobre el papel, entonces, el OnePlus 15 debería ofrecer una mayor duración de la batería que los tres teléfonos, y Xu se apresura a señalar que Samsung hace la misma concesión en cuanto a la carga con los mejores teléfonos Samsung: «Samsung hace lo mismo. Sus teléfonos no son compatibles con Qi2, pero sus fundas sí lo son, por lo que afirman que están «preparados para Qi2». Es un estilo similar [al que estamos haciendo nosotros]. Queremos ofrecerte una solución alternativa.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Así que la primera función que admite es, por supuesto, la carga inalámbrica, y hay otras cosas que puedes hacer con la funda [de nuestro OnePlus 15]. Por ejemplo, cuando estás dentro de un coche, puedes acoplarla fácilmente a un cargador montado en el coche. O cuando utilizas el navegador y quieres consultar el mapa fácilmente, puedes acoplarla a un soporte".

¿Te alegra que OnePlus haya decidido dar prioridad a una mayor duración de la batería en el OnePlus 15 a expensas de una carga inalámbrica más cómoda (pero más lenta)? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.

Y para saber más sobre lo que se puede esperar del lanzamiento del teléfono el 13 de noviembre, echa un vistazo a nuestra charla exclusiva con Celina Shi, de OnePlus, que nos ha dado detalles sobre el chipset, las funciones de la cámara, los colores y mucho más del OnePlus 15.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.