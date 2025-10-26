5 razones por las que el OnePlus 15 podría ser la estrella Android de 2025

Estamos entrando a la recta final de 2025, pero eso no quiere decir que no haya más lanzamientos cerca, pues recordemos que el OnePlus 15 se presentará oficialmente el próximo 27 de octubre.

Este lanzamiento es solo para China, pero se espera que le siga un lanzamiento mundial, que bien podría tener lugar antes de que termine el año.

Si es así, podría convertirse en la estrella sorpresa de 2025 en lo que respecta a los teléfonos Android, ya que, entre las filtraciones y las primeras revelaciones, podemos ver que el teléfono se perfila para superar incluso al Samsung Galaxy S25 Ultra. A continuación, enumeramos cinco razones por las que podría ser el mejor teléfono Android del año.

1. Tendrá una batería de gran capacidad

OnePlus 13 (Image credit: Philip Berne / Future)

OnePlus tiene la costumbre de revelar detalles de sus teléfonos antes del anuncio oficial, y el OnePlus 15 no es una excepción, por lo que ya sabemos muchas cosas sobre él.

Una de las más interesantes es que tendrá una batería de 7300 mAh, una capacidad muy superior a la de cualquier teléfono de Samsung, Apple o Google.

A modo de comparación, el Galaxy S25 Ultra tiene una batería de 5000 mAh, el Google Pixel 10 Pro XL tiene una batería de 5200 mAh y el iPhone 17 Pro Max tiene una batería de 5088 mAh (si se compra un modelo solo con eSIM) o una batería de 4823 mAh en los demás casos.

Esto probablemente significará que el OnePlus 15 también podrá durar más tiempo entre cargas, aunque la eficiencia del chipset y el software, así como la capacidad del teléfono para gestionar el calor (más información al respecto más adelante), también pueden influir en ello.

Sin embargo, no solo es impresionante la capacidad: el OnePlus 15 también podrá cargarse a una potencia de hasta 120 W, o hasta 50 W si se utiliza la carga inalámbrica, lo que vuelve a superar con creces a la mayoría de sus rivales. Así que, incluso con una batería tan grande, debería poder recargarse rápidamente.

2. Será extremadamente potente

OnePlus 13 (Image credit: Peter Hoffmann)

Otra cosa que OnePlus ha confirmado es que el OnePlus 15 tendrá un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Se trata de un chipset totalmente nuevo, sucesor del Snapdragon 8 Elite utilizado por modelos como la serie Samsung Galaxy S25. Por lo tanto, debería superar en rendimiento a los chipsets de casi todos los teléfonos Android actuales, salvo los pocos que ya cuentan con un Gen 5 propio.

Esta ventaja en cuanto a rendimiento podría ser efímera, ya que esperamos que al menos algunos modelos de la serie Samsung Galaxy S26 estén equipados con el mismo chipset a principios del próximo año, pero en lo que respecta a 2025, el OnePlus 15 podría situarse en lo más alto o cerca de lo más alto en cuanto a potencia.

3. Tendrá una alta frecuencia de actualización

OnePlus 13 (Image credit: Philip Berne / Future)

Aún no conocemos todas las especificaciones de la pantalla del OnePlus 15, pero lo que sí ha confirmado la empresa es que tendrá una frecuencia de actualización de 165 Hz.

Aunque no es algo totalmente inédito, suele reservarse para los teléfonos destinados a los videojuegos, ya que los modelos insignia convencionales suelen tener una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Esto debería hacer que los movimientos, como al desplazarse por los menús o jugar a videojuegos que pueden aprovechar al máximo esta característica, parezcan más fluidos, por lo que es una característica deseable que no encontrarás en un teléfono Samsung Galaxy o un iPhone.

4. Debe tener cámaras competitivas

OnePlus 13 (Image credit: Philip Berne / Future)

En una publicación de Weibo (a través de NotebookCheck), OnePlus también ha compartido algunos detalles sobre las cámaras de su próximo teléfono y, aunque no parece que vayan a dejar atrás a la competencia, es probable que, como mínimo, sean competitivas.

El OnePlus 15 contará con una cámara triple de 50 MP, que incluirá un teleobjetivo de 3,5x, equivalente a una distancia focal de 85 mm. También será compatible con Dolby Vision 4K a 120 fps.

Así que las cámaras parecen prometedoras y, dado que las cámaras del OnePlus 13 ya eran uno de sus puntos fuertes, cualquier mejora en este aspecto debería garantizar que se sitúe entre los mejores teléfonos con cámara.

5. Debe ser capaz de mantener la calma bajo presión

OnePlus 13 (Image credit: Philip Berne / Future)

Por último, OnePlus ha vuelto a recurrir a Weibo (a través de GSMArena) para revelar que el OnePlus 15 contará con el sistema de refrigeración más avanzado de la empresa hasta la fecha.

En concreto, contará con lo que la empresa denomina «sistema de refrigeración Glacier», que incluirá una cámara de vapor más grande con una «estructura capilar de doble capa» que mejora la disipación del calor.

Esto se combinará con un aerogel supercrítico Glacier, que debería ayudar a que el teléfono se mantenga fresco al tacto, incluso cuando se juegan juegos exigentes.

Estos mecanismos de refrigeración deberían ayudar al OnePlus 15 a mantener su máximo rendimiento durante períodos más prolongados, y es probable que también beneficien la duración de la batería.

