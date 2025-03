Oficialmente llegan a Latinoamérica los nuevos Galaxy A56 5G, A36 5G y A26 5G con Awesome Intelligence, más seguridad y privacidad, cámaras mejoradas y mayor durabilidad

Samsung presentó oficialmente los nuevos dispositivos de la serie Galaxy A que llegarán a Latinoamérica, específicamente países como Brasil, México entre otros.

Se trata de los modelos Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G que incluyen por primera vez “Awesome Intelligence”, la cual dincluye las principales funciones de Inteligencia Artificial (AI) ya utilizadas por los usuarios Galaxy, para crear y divertirse; además de refuerzos en seguridad, privacidad, rendimiento y durabilidad.

Con esto, la compañía refuerza su compromiso por llevar las capacidades de la IA cada vez a más personas.

(Image credit: Samsung)

Los nuevos Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G llegan al mercado latinoamericano con tecnología One UI 7, que impulsa las nuevas funcionalidades de Awesome Intelligence y brindan increíbles experiencias visuales y de búsqueda.

La nueva Serie Galaxy A estará disponible a partir del 4 de abril en México (Tiendas físicas, www.samsung.com/mx, Samsung Shop App; así como distribuidores autorizados), a un precio aproximado de:

Galaxy A56 5G – $10,999 Pesos

Galaxy A36 5G – $7,499 Pesos

Galaxy A26 5G- $5,999 Pesos

Dicho lo anterior, ¿qué más podemos esperar de los nuevos dispositivos de la serie Galaxy A? En primer lugar, pantallas mejoradas y longevidad del software, pero ¿cómo?

Ahora con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI, y seis años de actualizaciones de seguridad, la serie Galaxy A refuerza aún más su longevidad de software. Estas actualizaciones añaden soporte adicional para optimizar el ciclo de vida del dispositivo, asegurando que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia fluida y confiable durante los próximos años.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Galaxy A56 5G y el Galaxy A36 5G también presentan una pantalla más grande, creada para una experiencia de visualización de alta calidad e inmersiva. Ambos dispositivos cuentan con una pantalla FHD+ Super AMOLED de 6,7 pulgadas con niveles de brillo que alcanzan hasta los 1200 nits, lo que permite una experiencia de entretenimiento más vibrante e inmersiva. Los nuevos altavoces estéreo mejoran aún más la experiencia con un sonido intenso y equilibrado.

Batería para enfrentar tu día a día

Con una batería de 5,000 mAh incluida en toda la línea, la nueva serie Galaxy A está diseñada para acompañar la rutina diaria de los usuarios. Galaxy A56 5G y Galaxy A36 5G admiten una potencia de carga de 45W y la tecnología Super Fast Charge 2.0, lo que permite una carga aún más rápida para un uso prolongado. Ambos modelos también ofrecen un rendimiento mejorado, gracias a que Galaxy A56 5G está impulsado por el chip Exynos 1580; mientras que Galaxy A36 5G cuenta con la plataforma móvil Snapdragon® 6 Gen 3. Una cámara de vapor más grande en ambos dispositivos ayuda a mantener el rendimiento, asegurando un juego fluido, reproducción de video y multitarea sin esfuerzo.

Más allá del rendimiento, la nueva serie Galaxy A está diseñada para resistir los momentos impredecibles de la vida. Por primera vez, Galaxy A26 5G presenta una clasificación de resistencia al agua y al polvo IP67, brindando una fuerte protección contra los elementos, igual que Galaxy A36 5G y el Galaxy A56 5G. Además, un material avanzado de vidrio Corning Glass agrega una capa de durabilidad contra rayones y grietas.

¿Es todo lo que tienen para ofrecer? No, la respuesta es no, ya que como lo mencionamos al inicio, incluyen por primera vez “Awesome Intelligence”, que incluye las principales funciones de Inteligencia Artificial (AI) ya utilizadas por los usuarios Galaxy, para crear y divertirse. A continuación más información sobre "Awesome Intelligence".

Awesome Intelligence para búsqueda avanzada y creatividad

Awesome Intelligence es la primera experiencia de AI móvil disponible exclusivamente en Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G, brindando a los usuarios herramientas de AI potentes, divertidas y fáciles de usar. Impulsadas por el sistema operativo One UI 7, las nuevas funciones de Awesome Intelligence ofrecen increíbles experiencias de búsqueda y visualización para los usuarios de la serie Galaxy A.

Una de las funciones favoritas de los fans en los dispositivos de la serie Galaxy A del año pasado fue Circle to Search de Google, y ahora es aún más fácil de usar para buscar directamente desde la pantalla del teléfono. Con las últimas mejoras, la función de búsqueda es más rápida y contextual, ya que ahora reconoce números de teléfono, correos electrónicos y URLs en la pantalla, lo que permite realizar acciones con un solo toque.

(Image credit: Samsung)

La actualización también introduce la función Song Search, que puede identificar música que se reproduce cerca, en el dispositivo o incluso a partir de la propia voz del usuario al tararear o cantar. Con soporte para múltiples idiomas, Song Search facilita encontrar una canción sin necesidad de esperar a recordar su título.

La serie Galaxy A también lleva la experiencia de la cámara a un nuevo nivel con herramientas centradas en los creadores, comenzando con un potente sistema de cámara triple que incluye un lente principal de 50 MP en todos los dispositivos y grabación frontal en HDR de 10 bits en Galaxy A56 5G y Galaxy A36 5G para selfies nítidas y brillantes. Galaxy A56 5G ofrece tecnología de cámara de vanguardia con un lente ultra ancho de 12 MP, mientras que toda la serie Galaxy A potencia la creatividad de nuevas y emocionantes maneras a través de la edición visual inteligente.

Exclusiva de Galaxy A56 5G, la función Best Face facilita más que nunca capturar la toma perfecta de grupo al seleccionar y combinar las mejores expresiones o características de hasta cinco personas a partir de una foto en movimiento. No importa que alguien haya parpadeado o desviado la mirada, Best Face asegura que todos se vean de la mejor manera en una sola toma. Galaxy A56 5G también mejora la función de Nightography con el Modo de Low Noise, que llega a la cámara selfie de 12 MP y el soporte adicional de cámara ancha para capturar contenido impresionante en entornos con poca luz.

(Image credit: Samsung)

Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G y Galaxy A26 5G cuentan con la mejorada herramienta Object Eraser, que permite a los usuarios eliminar distracciones no deseadas de las fotos. Ya sea un transeúnte inesperado o una sombra molesta, los usuarios pueden seleccionar objetos para borrar de forma manual o automática, logrando una imagen final más limpia y pulida con solo unos pocos toques. Además, la función Filters permite la creación de filtros personalizados extrayendo colores y estilos de fotos existentes, para que los usuarios apliquen un efecto único y personalizado según su estado de ánimo y gustos. Con estas herramientas inteligentes, se perfeccionan y mejoran fotos sin esfuerzo, llevando la creatividad a un nuevo nivel en cada toma.