Nothing ya tiene una solución para su problema de bloatware de Meta, resolviendo un fallo que nunca debió existir

Nothing ha anunciado que permitirá a los usuarios desinstalar completamente las aplicaciones de Meta en Nothing OS 4.0.

Esta medida se produce tras las críticas recibidas después de que el Nothing Phone 3a Lite se comercializara con funciones de Meta Services que no se podían eliminar.

La solución se implementará a finales de noviembre.

¿Eres de los que odio la presencia de bloatware preinstalado en la serie Phone 3a de Nothing? De ser así, te tenemos noticias importantes.

Primero, recordemos que de acuerdo con Android Authority, Nothing lanzó recientemente la actualización Nothing OS 4.0, basada en Android 16, para toda su línea actual de teléfonos. Y si bien la actualización trajo nuevas funciones y correcciones, también impidió eliminar las aplicaciones preinstaladas en el nuevo Phone 3a Lite, incluyendo Meta Services y la app de Facebook.

Naturalmente, esto generó molestia entre los seguidores de Nothing, una comunidad que valora la privacidad y simplicidad de la marca. Sea cual sea la opinión sobre Meta, es innegable que la empresa de Mark Zuckerberg no goza precisamente de esa reputación.

Lo peor es que no existe forma de eliminar por completo de los teléfonos con Nothing OS 4.0 las aplicaciones Meta Services, Meta App Installer y Meta App Manager —aunque, como explica 9to5Google, los usuarios sí pueden desinstalar totalmente Facebook e Instagram.

Por fortuna, Nothing dio marcha atrás y anunció una solución. En una actualización de su comunicado en el foro de la comunidad Nothing, el cofundador Akis Evangelidis confirmó que los usuarios podrán eliminar completamente las apps de Meta, así como Meta App Installer, Meta App Manager y Meta Services en una próxima actualización.

La compañía planea comenzar a implementar la corrección a finales de noviembre.

En la publicación actualizada, Evangelidis escribió:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“Anteriormente, estas [aplicaciones] solo podían desactivarse. Aunque recomendamos mantenerlas activas para garantizar una mejor estabilidad en apps preinstaladas como Instagram o Facebook, entendemos que algunos usuarios prefieren tener control total sobre lo que permanece en su dispositivo.”

Resolver un problema evitable

Nothing OS siempre ha destacado entre la multitud, pero normalmente por razones positivas, como su diseño sencillo y su peculiar tema de matriz de puntos. (Image credit: Blue Pixl Media)

Para ser sinceros, es decepcionante que Nothing impulse las aplicaciones preinstaladas después de haber tenido un año tan bueno en lo que respecta al hardware.

Nos han impresionado el Nothing Phone 3, el Phone 3a y el Phone 3a Pro (que se encuentra entre los mejores teléfonos económicos), por lo que este problema ha empañado el lanzamiento del Phone 3a Lite en comparación.

Por eso dudo en dar mucho crédito a Nothing por esta última solución, ya que es una solución a un problema que nunca debería haber existido.

Entiendo que las presiones económicas pueden llevar a los fabricantes de teléfonos a aceptar pagos de las principales empresas tecnológicas para preinstalar aplicaciones, pero no permitir a los usuarios desinstalar completamente dicho software es el verdadero error aquí. Eso convierte al bloatware de una molestia desde el primer día en un problema real que podrías tener en cuenta antes de comprar un teléfono.

De todos modos, me alegro de que Nothing haya corregido el rumbo en este asunto. Si te has visto afectado por este problema de Nothing, háznoslo saber en los comentarios a continuación.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.