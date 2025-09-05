Nothing anuncia Ear (3): la nueva generación de audio True Wireless

La compañía londinense Nothing continúa apostando fuerte por el diseño disruptivo y la experiencia sonora. Este jueves, la marca confirmó el próximo lanzamiento de Ear (3), su nueva generación de audífonos True Wireless, que promete marcar el inicio de una nueva etapa en su línea de productos in-ear.

El anuncio llega tras el debut en abril de 2024 de Ear (2) y su versión más accesible, Ear (a), consolidando la estrategia de Nothing por ofrecer opciones para distintos perfiles de usuario sin perder su sello de innovación.

Andrew Freshwater, Head of Global Smart Products Marketing en Nothing, declaró:

“2025 ha sido un año trascendental para Nothing, y aún no hemos terminado. Ear (3) es el comienzo de la próxima ola en nuestra historia de productos intra-auriculares, la categoría en que Nothing se inauguró en 2021.”

Además, Freshwater explicó el regreso a la nomenclatura numérica:

“Escuchamos los comentarios sobre la nomenclatura y entendimos que era importante para los usuarios volver al orden simple que habíamos atribuido a Ear (1) y Ear (2).”

Expansión en México

El anuncio de Ear (3) se suma a la reciente llegada al mercado mexicano del Nothing Phone (3) y los Headphone (1), fortaleciendo la presencia de la marca en Latinoamérica. Con esta expansión, Nothing busca posicionarse como una alternativa fresca y tecnológica frente a los gigantes del sector, apelando a un público que valora tanto el diseño como el rendimiento.