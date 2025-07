Nothing Phone 3 en blanco

¿Eres de los que odia los aburridos diseños modernos de los smartphones? De ser así, seguramente eres uno de los 1500 lectores a los que preguntamos a inicios de año, donde el 78% respondió afirmativamente.

La industria de los teléfonos inteligentes estuvo antaño plagada de dispositivos extraños y maravillosos (¿recuerdas el LG Wing?), pero hoy en día los fabricantes son -literalmente- mucho más directos en su enfoque del diseño.

La excepción a la regla es Nothing, que se ha ceñido a su misión de «hacer que la tecnología vuelva a ser divertida» desde que fue fundada por el antiguo jefe de OnePlus, Carl Pei, en 2021. Los teléfonos Nothing están diseñados para destacar entre la multitud, y el último terminal de la compañía, el esperado Nothing Phone 3, cumple ese objetivo y mucho más.

El «primer auténtico buque insignia» de Nothing tiene un aspecto realmente extraño. Imagínese que un niño de guardería cogiera un puzzle de bloques deslizantes de la vieja escuela, lo bañara en cola blanca y lo adornara con tres botones negros de coser. Eso es el Nothing Phone 3. Es una creación extravagante con especificaciones que rivalizan con las de algunos de los mejores teléfonos, y creo que podría ser el buque insignia más interesante del año.

(Image credit: Future)

Entonces, ¿qué hay de nuevo respecto al bien recibido (pero decididamente no buque insignia) Nothing Phone 2? Para empezar, se han eliminado las luces lineales Glyph y se ha introducido una nueva interfaz Glyph Matrix.

Esta pantalla interactiva se encuentra en la esquina superior derecha del panel trasero de 6,67 pulgadas del Phone 3 y es capaz de mostrar diferentes tipos de contenido, desde notificaciones específicas para cada persona hasta «Glyph Toys» (léase juegos de fiesta) como Gira la Botella y Piedra, Papel o Tijera. Además, Glyph Matrix puede funcionar incluso como visor pixelado para selfies, un bonito toque retro para los que echan de menos la Game Boy Camera.

Imágen 1 de 3 La nueva interfaz Glyph Matrix en el Nothing Phone 3 (Crédito de la imagen: Future) The Magic 8 Ball Glyph Toy (Crédito de la imagen: Future) The Magic 8 Ball Glyph Toy (Crédito de la imagen: Future)

En cuanto a otros grandes cambios de diseño, el Teléfono 3 sigue teniendo ese aspecto modular clásico de Nada. Pero las lentes de la cámara son independientes de un módulo físico, en lugar de estar colocadas en una carcasa circular o en forma de píldora, como en el Phone 3a y el Phone 3a Pro, respectivamente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Me imagino que esta nueva disposición de las lentes será el aspecto más controvertido del diseño del Phone 3, pero personalmente soy un gran fan del aire abstracto y asimétrico que aporta al dispositivo en su conjunto. Los anteriores teléfonos Nothing eran únicos, pero no tanto.

Hablando de cámaras, hay una nueva. El Phone 3 tiene un objetivo principal de 50 megapíxeles, un objetivo ultra gran angular de 50 MP y un nuevo teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3x. Por supuesto, aún no podemos decir lo buenas que son estas cámaras sin haberlas probado adecuadamente (permanezca atento a nuestro análisis completo), pero sobre el papel, al menos, son cámaras de nivel de buque insignia.

También dispondrás de una cámara para selfies de 50 MP en la parte delantera, lo que supone un paso adelante con respecto a la equivalente de 32 MP del Nothing Phone 2. ¿Y el puntito rojo de la parte trasera del Phone 3? Se iluminará cuando estés grabando con cualquiera de sus tres cámaras traseras.

El Nothing Phone 3 con Nothing OS 3.5 sobre Android 15 (Image credit: Future)

Debajo del "telón", el Phone 3 está impulsado por el nuevo chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Ya he escrito por qué no creo que la ausencia del Snapdragon 8 Elite sea un gran problema en un artículo aparte, pero no lo sabremos con certeza hasta que hagamos pruebas comparativas del Phone 3 contra rivales de precio similar.

Nothing, por su parte, está confiado en las capacidades de rendimiento de su “primer verdadero flagship”, y tras haber probado brevemente el Phone 3 en su evento de lanzamiento en Londres, estoy convencido de que el 8s Gen 4 será lo suficientemente rápido para satisfacer las demandas de Nothing OS 3.5 (y, eventualmente, Nothing OS 4.0).

El chipset del Phone 3 viene acompañado de una batería de silicio-carbono de 5,150 mAh, una tecnología que aún no se encuentra en muchos de los mejores teléfonos Android. También ofrece carga rápida de 65W, otra mejora notable frente al límite de 45W del Phone 2.

Otras características del nuevo flagship de Nothing incluyen resistencia al polvo y agua con certificación IP68, protección Corning Gorilla Glass, y una nueva función llamada Essential Search, que complementa la tecla física Essential Key, introducida en el Phone 3a Pro.

Nuevamente, solo tuve el teléfono en mis manos unos minutos durante el evento de lanzamiento, así que aún no he podido probar estas nuevas herramientas a fondo. Pero la conclusión es esta: el Phone 3 no se parece a ningún otro dispositivo del mercado actualmente, y sinceramente espero que su rendimiento esté a la altura del título de “flagship” que Nothing le ha dado. Si el Snapdragon 8s Gen 4 logra competir al menos con el Tensor G5 de Google, el Phone 3 podría convertirse en el teléfono más interesante del año.

El dispositivo parte de $799 / £799 para el modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con un precio que sube a $899 / £899 para 16 GB y 512 GB, respectivamente. Estas cifras ponen al Phone 3 en la misma liga que el iPhone 16, el Samsung Galaxy S25 y el Google Pixel 9, así que mantente al pendiente de nuestro veredicto sobre si el nuevo teléfono de Nothing puede competir con estos gigantes del mercado.