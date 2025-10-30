El Nothing Phone 3a Lite ya está aquí, pero su precio actual lo hace parecer un lanzamiento un tanto innecesario

El Nothing Phone 3a Lite ya está oficialmente en el mercado.

Se trata de una alternativa más económica al Nothing Phone 3a.

Sin embargo, parece ligeramente inferior a otro teléfono que la empresa comercializa actualmente por un precio similar.

¡La espera terminó! El Nothing Phone 3a Lite se presentó oficialmente, lo que hace que los fans de Nothing tengan una nueva alternativa, y lo "mejor" de todo más económica.

Con un precio de 249 £ / 439 AU$ (aproximadamente 330 $) para el modelo de 128 GB y 279 £ / 489 dólares australianos (unos 370 dólares) para la versión de 256 GB, pero sin disponibilidad actual en Estados Unidos, el Nothing Phone 3a Lite tiene una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con una resolución de 1080 x 2392 y una frecuencia de actualización de 120 Hz, un chipset MediaTek Dimensity 7300 Pro bastante básico y 8 GB de RAM.

También cuenta con una cámara principal de 50 MP, una ultra gran angular de 8 MP, una macro de 2 MP y una cámara frontal de 16 MP.

La capacidad de la batería es de 5000 mAh y se carga a 33 W, tiene un sensor de huellas dactilares bajo la pantalla y funciona con Android 15, con la promesa de tres años de actualizaciones de la versión de Android y seis años de parches de seguridad. También tiene una ranura para tarjetas microSD, algo cada vez más raro en los teléfonos, y que no se encuentra en la versión no Lite del Nothing Phone 3a.

En cuanto al diseño, se trata de un teléfono que se ajusta en gran medida al lenguaje de diseño de otros teléfonos Nothing, pero con un sistema de iluminación Glyph mucho más limitado que la mayoría, ya que solo tiene una pequeña luz en la parte trasera.

El Nothing Phone 3a Lite mide 164 x 78 x 8,3 mm y pesa 199 g, tiene la parte trasera de cristal y el marco de plástico, y su clasificación IP54 lo protege contra salpicaduras. En cuanto a los colores, está disponible en blanco y negro.

Una opción menos favorable

Nothing Phone 3a Lite (Image credit: Nothing)

Ahora bien, aisladamente, todo esto suena bien, pero tanto en el Reino Unido como en Australia, Nothing sigue vendiendo el CMF Phone 2 Pro y cobra un precio casi idéntico por él, a pesar de que tiene una cámara teleobjetivo de 50 MP en lugar de la macro de 2 MP del 3a Lite y, por lo demás, tiene especificaciones casi idénticas. Por lo tanto, es un teléfono muy similar, pero probablemente ligeramente mejor, lo que hace que el Nothing Phone 3a Lite resulte un poco inútil.

Sin embargo, Nothing ha anunciado sus planes de escindir su submarca CMF, por lo que es posible que el CMF Phone 2 Pro no se venda directamente por la empresa durante mucho más tiempo, y también es posible que se deje de fabricar en algún momento. En ese caso, el Nothing Phone 3a Lite podría empezar a tener más sentido, pero por ahora no vemos muchas razones para no comprar la alternativa de CMF.

En cuanto a la comparación entre el Nothing Phone 3a Lite y el Nothing Phone 3a estándar, el 3a cuenta con un chipset Snapdragon 7s Gen 3 más potente, además de una cámara teleobjetivo de 50 MP en lugar del sensor macro de 2 MP del 3a Lite.

El Nothing Phone 3a también tiene una cámara frontal de 50 MP y una carga más rápida de 50 W, y el resto de especificaciones son similares, pero a diferencia del CMF Phone 2 Pro, este cuesta bastante más que el Nothing Phone 3a Lite.

Así que, por ahora, te recomendamos comprar el 3a estándar si quieres las prestaciones adicionales que ofrece, o el CMF Phone 2 Pro si te gusta el aspecto del 3a Lite. Aunque quizá valga la pena esperar a nuestra reseña completa del Nothing Phone 3a Lite para ver si es más que la suma de sus partes.

