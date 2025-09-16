La serie iPhone 17 de Apple llega oficialmente a AT&T México

¿No puedes esperar más para poder tener la nueva serie iPhone 17 de Apple en tus manos? No te preocupes, AT&T México anunció que ofrecerá todos los miembros de la familia, incluyendo el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, y el iPhone 17 Pro Max.

De esta manera los clientes podrán preordenar los modelos más recientes de iPhone a partir del pasado viernes 12 de septiembre, con disponibilidad a partir del viernes 19 de septiembre. A partir del 12 de septiembre, los usuarios de AT&T México podrán apartar el iPhone de su elección con un pago inicial de $1,500 y recogerlo en su tienda más cercana partir del viernes 19 de septiembre.

¿Estás listo para estrenar un iPhone? A continuación te compartimos una breve descripción de cada dispositivo.

iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max cuentan con un diseño unibody de aluminio de grado aeroespacial que integra una cámara de vapor diseñada por Apple para mejorar el rendimiento y la gestión del calor. Ambos modelos están equipados con el chip A19 Pro, el más potente de la compañía, y un chip inalámbrico N1 que admite Wi-Fi 7. Su pantalla Super Retina XDR está disponible en 6.3 y 6.9 pulgadas, con una durabilidad líder en la industria gracias a Ceramic Shield 2 en el frente y, por primera vez, también en la parte posterior.

El sistema de cámaras incluye tres cámaras Fusion de 48 MP (principal, ultra gran angular y teleobjetivo) que ofrecen el equivalente a ocho lentes, con un zoom óptico de hasta 8x. La cámara frontal Center Stage de 18 MP tiene un sensor cuadrado más grande y usa IA para mantener a las personas en el encuadre. También son los primeros smartphones compatibles con ProRes RAW, Log 2 y genlock. Estarán disponibles en tres colores: azul profundo, naranja cósmico y color plata.

iPhone Air

El iPhone Air es el modelo más delgado y ligero de la serie, con un grosor de 5.6 mm. Su diseño revolucionario de titanio grado 5 le otorga una gran resistencia y elegancia. Al igual que los modelos Pro, la parte posterior está protegida con Ceramic Shield y el frente con Ceramic Shield 2. Su pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas también cuenta con ProMotion y un brillo máximo de 3,000 nits. El dispositivo funciona con los chips A19 Pro, N1 y un nuevo chip C1X, lo que lo hace el más eficiente energéticamente.

Su sistema de cámara incluye una potente cámara Fusion principal de 48 MP equivalente a cuatro lentes, con distancias focales personalizables. La innovadora cámara frontal Center Stage de 18 MP usa IA para optimizar las selfies y videos, permitiendo incluso la grabación con Captura Dual. Estará disponible en cuatro colores: negro espacial, blanco nube, color oro claro y azul cielo.

iPhone 17

El iPhone 17 cuenta con un nuevo diseño más duradero y elegante, con bordes redondeados y una pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con ProMotion de hasta 120 Hz. Esta pantalla es más grande y brillante que la generación anterior y está protegida por Ceramic Shield 2, que le da una resistencia a los rayones tres veces mayor. Su potencia se debe al chip A19, que ofrece un rendimiento superior y una batería que dura todo el día, además de ser compatible con Wi-Fi 7 gracias al chip N1.

Su sistema de cámaras incluye una nueva cámara frontal Center Stage de 18 MP y, por primera vez, todas las cámaras traseras son de 48 MP. La cámara Fusion principal de 48 MP tiene un teleobjetivo de calidad óptica de 2x y la nueva cámara Fusion ultra gran angular de 48 MP captura escenas más amplias y fotos macro con gran detalle. El iPhone 17 estará disponible en cinco colores: negro, lavanda, azul neblina, salvia y blanco, con opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB.