La función SOS del iPhone acaba de salvar a seis esquiadores atrapados en una avalancha en el lago Tahoe. A continuación, explicamos cómo

Seis esquiadores fueron rescatados de una avalancha gracias a una función del iPhone.

Utilizaron la función SOS de emergencia vía satélite para ponerse en contacto con los equipos de rescate.

Esta función puede ser un salvavidas si no se dispone de servicio celular.

A Apple le gusta promocionar las funciones de emergencia de sus dispositivos, afirmando que a menudo salvan vidas y sacan a las personas de situaciones complicadas. Y no se trata solo de una estrategia de marketing, ya que seis esquiadores que fueron rescatados recientemente de una avalancha en el lago Tahoe confiaron en parte en la función SOS de emergencia vía satélite de Apple para ponerse a salvo, según los servicios de emergencia.

Según el New York Times, los supervivientes de la avalancha pudieron comunicarse con los equipos de rescate utilizando una baliza de emergencia y la función SOS de emergencia vía satélite presente en las series iPhone 14, 15, 16 y 17. Lamentablemente, nueve esquiadores fallecieron cuando la avalancha alcanzó al grupo hace cinco días, pero los supervivientes utilizaron la tecnología para ponerse a salvo.

Cuando se activa, la función SOS de emergencia vía satélite permite conectar el teléfono a un satélite cuando se encuentra en una zona sin cobertura celular. Una vez que esto ocurre, se puede utilizar la conexión satelital para ponerse en contacto con los servicios de emergencia.

Después de quedar atrapados en la avalancha, los esquiadores supervivientes utilizaron la función SOS de emergencia vía satélite para enviar un mensaje a la Oficina del Sheriff del condado de Nevada.

«Uno de mis empleados estuvo comunicándose con uno de los guías durante cuatro horas, proporcionando información a la oficina del sheriff de Nevada y coordinando los rescates que se podían permitir», explicó Don O'Keefe, jefe de las fuerzas del orden de la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Finalmente, los seis esquiadores fueron rescatados.

Cómo funciona la función

Apple introdujo la función SOS de emergencia vía satélite con el iPhone 14 en 2022. Funciona automáticamente y no es necesario realizar ningún paso adicional para configurarla. Por ejemplo, si quieres llamar al 911 cuando te encuentras en una zona sin servicio celular, solo tienes que realizar la llamada como lo harías normalmente: tu teléfono se conectará a un satélite lo antes posible y desviará la llamada por esa vía.

Ten en cuenta que, para conectarte a un satélite, debes estar al aire libre y tener una vista despejada tanto del cielo como del horizonte. Asegúrate de que tu entorno no esté obstruido por colinas, edificios altos y similares.

Además, actualmente solo funciona en un número limitado de países. Estos son Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, España y Suiza. Aun así, es un buen comienzo y incluye algunos de los lugares más populares del mundo para practicar esquí y realizar actividades de aventura.

La función SOS de emergencia vía satélite también se puede utilizar para compartir información importante con los servicios de emergencia, como datos médicos clave, y se puede activar abriendo la aplicación Salud, tocando tu avatar en la esquina superior derecha y navegando hasta Identificación médica.

También puedes utilizar la función SOS de emergencia vía satélite para enviar un mensaje de texto a los servicios de emergencia en lugar de llamarlos. Para ello, abre la aplicación Mensajes, introduce el número de los servicios de emergencia locales y, a continuación, pulsa Servicios de emergencia. También puedes llamar al 911 o al número equivalente y, a continuación, pulsar Mensaje de texto de emergencia vía satélite. En ambos casos, tendrás que pulsar Informar de una emergencia y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para describir tu situación.

En el caso de los seis supervivientes de la avalancha en Lake Tahoe, la función SOS de emergencia vía satélite de Apple resultó invaluable para guiar a los servicios de emergencia hasta su ubicación y ayudar a evacuarlos de la zona. Si estás pensando en adentrarte en la naturaleza, donde la cobertura móvil puede ser escasa, es buena idea llevar contigo tu iPhone más reciente, por si acaso.

