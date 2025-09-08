La filtración del iPhone 17 podría haber revelado todas las especificaciones de su batería, y varias sorpresas más

Un filtrador publicó las especificaciones de la batería de la serie iPhone 17

Revela mayores capacidades casi en todos los ámbitos

Los niveles de batería del iPhone 17 Air son mucho más bajos que los de sus hermanos

A poco más de un día del inicio del evento "Awe Dropping" de Apple , seguimos recibiendo rumores de última hora que prometen revelar información sobre los anuncios de Apple. El último es un cúmulo de información sobre la capacidad de la batería de la serie iPhone 17, y contiene algunas sorpresas fascinantes que no esperábamos.

La información fue proporcionada por el filtrador ShrimpApplePro en X , quien afirma haber encontrado los datos en una base de datos regulatoria china. De ser cierto, esto le otorgaría cierta credibilidad a la filtración.

Curiosamente, todos los modelos de iPhone 17, excepto el básico, tienen dos capacidades de batería diferentes. Se cree que esto podría significar que el iPhone 17 Air , el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max tendrán dos capacidades diferentes según si el teléfono cuenta con una ranura para eSIM, y las versiones que no la tienen ofrecen mayor capacidad de batería. En algunas regiones, los modelos de iPhone incluyen un compartimento para eSIM, mientras que en otras no.

No está claro por qué el iPhone 17 solo tiene una entrada y si esto se relaciona con un modelo equipado con una eSIM o uno que no la tiene.

A continuación, un breve resumen de las diferentes capacidades rumoradas:

Swipe to scroll horizontally Modelo Sin eSIM Con eSIM iPhone 17 3.692 mAh (un 3,7 % más que el iPhone 16) 3.692 mAh (un 3,7 % más que el iPhone 16) iPhone 17 Air 3,036mAh 3149 mAh (un 33 % menos que el iPhone 16 Plus) iPhone 17 Pro 3,988mAh 4252 mAh (un 18,7 % más que el iPhone 16 Pro) iPhone 17 Pro Max 4,823mAh 5088 mAh (un 8,6 % más que el iPhone 16 Pro Max)

Los números sugieren que casi todos los iPhone de la gama obtendrán un aumento de batería en comparación con la serie iPhone 16.

La excepción es el iPhone 17 Air, cuyo precio podría caer un 33 % frente al iPhone 16 Plus. Esto se debe a que el iPhone 16 Plus contaba con una batería de gran capacidad gracias a su gran tamaño, mientras que se espera que el iPhone 17 Air tenga una batería ligera gracias a su delgado marco.

Beneficios de la eSim

(Image credit: Shutterstock / boyhey)

Es raro que Apple ofrezca mayor capacidad de batería a los modelos de iPhone con ranura para eSIM. Anteriormente, la compañía mantenía la misma capacidad de batería, independientemente de si el iPhone tenía o no eSIM. Sin embargo, la diferencia en la línea del iPhone 17 sugiere que Apple aprovechará el espacio adicional que deja la bandeja para tarjetas SIM para ampliar la capacidad de la batería.

Si las cifras son precisas, esta también será la primera vez que un iPhone ofrezca una capacidad de batería superior a 5.000 mAh, mientras que los 5.088 mAh del iPhone 17 Pro Max superaron ese hito.

Cabe destacar que una mayor capacidad de batería no significa necesariamente que las baterías de la serie iPhone 17 duren más, ya que Apple podría implementar nuevas funciones que la agoten más. No lo sabremos con certeza hasta el evento Awe Dropping del martes, así que no te pierdas las últimas novedades.